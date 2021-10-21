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رجل يسيء لشرف طليقته ويهدد بقتل والدها

منذ ساعة
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رجل يسيء لشرف طليقته ويهدد بقتل والدها

أبوظبي (صدى):
أقدم رجل في الإمارات، على الإساءة لطليقته أم أبنائه، ونشر شائعات تخدش شرفها، وتسئ لسمعتها، إضافة إلى تهديد والدها بالقتل.

ومن جانبه أقام الأب دعوى ضد طليق ابنته، طالب بإلزامه بأن يؤدي له مليون درهم تعويضا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

وأوضح الأب أن المدعى عليه كان زوج ابنته ورُزق منها بخمسة أبناء، وانتهت العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق قبل ثلاثة أعوام، إلا أنه أصبح شغله الشاغل إيذاء ابنته، وتعمد الإساءة إليهما.

وأكد أن طليق ابنته اعتاد التشهير بها ووصفها بأبشع الأوصاف والإساءة لسمعتها، كما هدده بالقتل والانتقام.

ومن جانبها ألزمت محكمة في أبوظبي المدعى عليه بأن يؤدي إلى حماه 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابته.

ابو ظبي
منوعات
الامارات
طلاق
محكمة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54384
منذ ساعة
يبدو ان المدعى عليه يكثير في شرب العصير فيتذكر الزوجه السابقه فيهددها ويهدد والدها
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14698
منذ ساعة
يقول أنه رزق منها بخمسة أبناء، راجع نفسك في خوال أبنائك وجد أبنائك وأم أبنائك،،

فالتسرع في مثل هالأمور جهاله،وين بتودي عيالك عند شغالة، واللا حرمة ثانية،

راجع حساباتك، ترى الشق أكبر من الرقعة..

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ياله من ثور أدرع،، طيب قضيت لزومك ليه تحرق السيارة يا سافل.
واضح ***وصريح
الحمدلله على السلامة والعقلان..
واضح ***وصريح
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين..
واضح ***وصريح
به خدا این خوب نیست..
ا
واعزي للرجل بس

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