رجل يسيء لشرف طليقته ويهدد بقتل والدها

أبوظبي (صدى):
أقدم رجل في الإمارات، على الإساءة لطليقته أم أبنائه، ونشر شائعات تخدش شرفها، وتسئ لسمعتها، إضافة إلى تهديد والدها بالقتل.
ومن جانبه أقام الأب دعوى ضد طليق ابنته، طالب بإلزامه بأن يؤدي له مليون درهم تعويضا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
وأوضح الأب أن المدعى عليه كان زوج ابنته ورُزق منها بخمسة أبناء، وانتهت العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق قبل ثلاثة أعوام، إلا أنه أصبح شغله الشاغل إيذاء ابنته، وتعمد الإساءة إليهما.
وأكد أن طليق ابنته اعتاد التشهير بها ووصفها بأبشع الأوصاف والإساءة لسمعتها، كما هدده بالقتل والانتقام.
ومن جانبها ألزمت محكمة في أبوظبي المدعى عليه بأن يؤدي إلى حماه 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابته.