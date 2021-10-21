تعليق الأمير ابن مساعد على جملة: "لو تأهل النصر لكنتم مع الكوريين"

طلال الغامدي (صدى):
رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق، على زعم أحد النشطاء بأنه لم يكن ليؤازر النصر حال فوزه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بدلا من الهلال.
وقال الناشط: "لو تأهل النصر لكنتم مع الكوريين"، ليرد الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلا: "غير صحيح، أعلنت بوضوح وقلت قبل المباراة أنني أتمنى البطولة سعودية".
وتابع سموه: "وإن لم يفز الهلال بالبطولة أتمناها للنصر، وقلت هذا قبل مباراتنا مع النصر في لقاءات عدة منها الرياضية مع ماجد التويجري وهنا في تويتر".
وأضاف: "كذلك أشدت بالنصر وأعطيته قدره المستحق، وقلت نصف نهائي بين كبيرين وأشدت بنجومه".
يذكر أن الهلال فاز على النصر بنتيجة 2-1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليتأهل للنهائي أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي مساء 23 نوفمبر.
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