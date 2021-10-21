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تعليق الأمير ابن مساعد على جملة: "لو تأهل النصر لكنتم مع الكوريين"

منذ 3 ساعات
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تعليق الأمير ابن مساعد على جملة: "لو تأهل النصر لكنتم مع الكوريين"

طلال الغامدي (صدى):
رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق، على زعم أحد النشطاء بأنه لم يكن ليؤازر النصر حال فوزه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بدلا من الهلال.

وقال الناشط: "لو تأهل النصر لكنتم مع الكوريين"، ليرد الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلا: "غير صحيح، أعلنت بوضوح وقلت قبل المباراة أنني أتمنى البطولة سعودية".

وتابع سموه: "وإن لم يفز الهلال بالبطولة أتمناها للنصر، وقلت هذا قبل مباراتنا مع النصر في لقاءات عدة منها الرياضية مع ماجد التويجري وهنا في تويتر".

وأضاف: "كذلك أشدت بالنصر وأعطيته قدره المستحق، وقلت نصف نهائي بين كبيرين وأشدت بنجومه".

يذكر أن الهلال فاز على النصر بنتيجة 2-1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليتأهل للنهائي أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي مساء 23 نوفمبر.

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الهلال
عبدالرحمن بن مساعد
دوري ابطال اسيا
الهلال والنصر

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2770
منذ ساعة
لا تجادل معقولياتهم المريضة قل لهم طال عمرك مقولتك الشهيرة،،، الآسيوية صعبة قوية ها ها ها ها ها ها ها

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
???
قال الله تعالي ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (سورة الْكَهْفِ: 18/103-104)،
٠٠
هههه نفسي اصدقه
البليهي بارك
🥴🥴🥴🌪️🌪️👊🤣🤣🤣
غييييوووورررر
والكلب هذا في الاخير ياخذ ملايين الدولارات من خزينة الدوله ياناس شي ماعمره صار في العالم الترفيه شغل القطاع الخاص يشوف ارباحه من خسايره...

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