البليهي يعلق على غيابه عن النهائي

نواكشوط (صدى):
علّق لاعب الهلال، علي البليهي، على عدم مشاركته مع الفريق في نهائي دوري أبطال آسيا، أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.
وقال البليهي: "نهائي آسيوي آخر كنت أتمنى أن أتواجد فيه لمساعدة إخواني ولكن الموجودين فيهم الخير والبركة، والله يوفقهم ويا رب الكأس سعودي".
ويرجع سبب غياب البليهي عن المباراة النهائية بسبب الإيقاف نتيجة لتراكم البطاقات الصفراء عليه.
ومن المنتظر لقاء الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي مساء 23 نوفمبر المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا.
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