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البليهي يعلق على غيابه عن النهائي

منذ 7 ساعات
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البليهي يعلق على غيابه عن النهائي

نواكشوط (صدى):
علّق لاعب الهلال، علي البليهي، على عدم مشاركته مع الفريق في نهائي دوري أبطال آسيا، أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وقال البليهي: "نهائي آسيوي آخر كنت أتمنى أن أتواجد فيه لمساعدة إخواني ولكن الموجودين فيهم الخير والبركة، والله يوفقهم ويا رب الكأس سعودي".

ويرجع سبب غياب البليهي عن المباراة النهائية بسبب الإيقاف نتيجة لتراكم البطاقات الصفراء عليه.

ومن المنتظر لقاء الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي مساء 23 نوفمبر المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا.

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الهلال
دوري ابطال اسيا
علي البليهي
بوهانج ستيلرز

التعليقات

الاســــــــيـــــــويــــــــــــة " صعبة " قـــــــــــــويـــــــــــــــــة
الاســــــــيـــــــويــــــــــــة " صعبة " قـــــــــــــويـــــــــــــــــة عدد التعليقات : 3051
منذ 49 دقيقة
ادلع ياكايدهم

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أحدث التعليقات

الاســــــــيـــــــويــــــــــــة " صعبة " قـــــــــــــويـــــــــــــــــة
ادلع ياكايدهم
ساهر
مشاء الله ذي اميرة احسبها هولندية
فهد العتيبي
الله الله الله للحين باقي قواطي.......؟
عابر سبيل
النملة الصفرا متى تتوب ؟؟
ابوخالد الرياض
ربي يعز حكومتنا بدال ماكانو الناس يسافرون ويدفعون المال لحضور الحفلات بالدول الثانيه هيئة الترفيه جابت كل شي عندنا. ربي يسعدكم استمرو فالعربة تسير...

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