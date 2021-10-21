سهم لأنغام: الله لايحرمني منك ومن صوتك

القاهرة (صدى):
هنأت الفنانة المصرية أنغام، اليوم الخميس، الأمير الملحن أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز "سهم"، بمناسبة عيد ميلاده.
وقالت أنغام لسهم: "كل سنه وانت سهم، أتمني لك يوم ميلادك كل النجاح والتألق"، ليرد سهم بقوله: "وانت طيبه يا أنغام الفن كله، الله لايحرمني منك ومن صوتك العظيم اللي يعبر عن الفن الراقي الجميل".
واستقبل سهم عدد من التهنئات من نجوم الغناء الذين تعاونوا معه، متمنين له عامًا سعيدا.
يذكر أن سهم، تربع على ساحة الموسيقى قرابة العشر سنوات، نظرا لتميزه في اللحن وتعاوناته الكبيرة مع أشهر فناني الوطن العربي.