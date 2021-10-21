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سهم لأنغام: الله لايحرمني منك ومن صوتك

منذ ساعتين
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سهم لأنغام: الله لايحرمني منك ومن صوتك

القاهرة (صدى):
هنأت الفنانة المصرية أنغام، اليوم الخميس، الأمير الملحن أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز "سهم"، بمناسبة عيد ميلاده.

وقالت أنغام لسهم: "كل سنه وانت سهم، أتمني لك يوم ميلادك كل النجاح والتألق"، ليرد سهم بقوله: "وانت طيبه يا أنغام الفن كله، الله لايحرمني منك ومن صوتك العظيم اللي يعبر عن الفن الراقي الجميل".

واستقبل سهم عدد من التهنئات من نجوم الغناء الذين تعاونوا معه، متمنين له عامًا سعيدا.

يذكر أن سهم، تربع على ساحة الموسيقى قرابة العشر سنوات، نظرا لتميزه في اللحن وتعاوناته الكبيرة مع أشهر فناني الوطن العربي.

انغام
فن
الملحن سهم
الامير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14698
منذ 58 دقيقة
أنغام فنانة رائعة،وتقدر وتحترم الذوق العام.

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ياله من ثور أدرع،، طيب قضيت لزومك ليه تحرق السيارة يا سافل.
واضح ***وصريح
الحمدلله على السلامة والعقلان..
واضح ***وصريح
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين..
واضح ***وصريح
به خدا این خوب نیست..
ا
واعزي للرجل بس

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