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تحكيم الديربي يبريء البليهي ويطالب بمعاقبة حسين عبدالغني

منذ 7 ساعات
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تحكيم الديربي يبريء البليهي ويطالب بمعاقبة حسين عبدالغني

ماجد محمد (صدى):
دون طاقم تحكيم مباراة النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، تفاصيل الأحداث التي جرت عقب نهاية الديربي، في تقرير.

وكشفت مصادر، أنه وفقا للتقرير، فإن الحكم وجه البطاقة الحمراء بشكل مباشر تجاه حسين عبد الغني، بعد أن دخل أرض الملعب واعتدى على اللاعب علي البليهي الذي كان حينها في مشادة كلامية مع المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر، بحسب الشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر أن عبد الغني لم يغادر أرض الملعب بعد طرده، بل حاول الاشتباك مع أكثر من لاعب هلالي، ومن بينهم سلمان الفرج الذي كان حينها في حديث للتهدئة مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، وهذا ما استوجب مطالبة الحكم في تقريره وشهادته بمعاقبة عبد الغني جراء ما حصل منه.

وحول حمل البليهي شعار الهلال ورفعه وسط ملعب مرسول بارك، أكد المصدر أن الماليزي سيمي شيات بريان مدير المراقبين والمنسقين بالاتحاد الآسيوي أثناء محاضرته في دورة المراقبين الآسيويين التي أقيمت في الرياض، أوضح أن البليهي لا يستحق العقوبة على هذا التصرف بكون ذلك لم تترتب عليه أي مشكلات داخل أرض الملعب كردّ فعل.

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فيديو..البليهي يرفع علم الهلال وسط مرسول بارك

سلمان الفرج
حسين عبد الغني
الهلال والنصر
علي البليهي

التعليقات

القادسبه
القادسبه عدد التعليقات : 8
منذ 5 ساعات
اشتغل الوبي الازرق
يابو الترشيح
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2155
منذ 4 ساعات
البليهي الاعب الخلوق
يحاولون تشويه لكن الحكم منصف
وخذ الكرت الاحمر حسينو
هزمناهم ونطرد لاعب من الملعب
ونطرد اداري
الهلال اذا ضرب اوجع ياساده
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1964
منذ 42 دقيقة
💸💸💸💸💸💸💸💸
فاعل خير
فاعل خير عدد التعليقات : 65
منذ 32 دقيقة
مستفز البليهي
البليهي بارك
البليهي بارك عدد التعليقات : 2
منذ 16 دقيقة
🥴🥴🥴🌪️🌪️👊🤣🤣🤣

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
???
قال الله تعالي ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (سورة الْكَهْفِ: 18/103-104)،
٠٠
هههه نفسي اصدقه
البليهي بارك
🥴🥴🥴🌪️🌪️👊🤣🤣🤣
غييييوووورررر
والكلب هذا في الاخير ياخذ ملايين الدولارات من خزينة الدوله ياناس شي ماعمره صار في العالم الترفيه شغل القطاع الخاص يشوف ارباحه من خسايره...

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