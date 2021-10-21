الأمير مقرن بن عبدالعزيز يتصدر "تويتر" ومغردون يدعون له بالشفاء

الرياض (صدى):
تصدر في الساعات الماضية على موقع "تويتر" وسم باسم "الأمير مقرن بن عبد العزيز" بعد أنباء عن تعرضه لوعكة صحية.
وتفاعل مع الوسم عدد كبير من المغردين، وأخذ بعضهم في تداول صور للأمير مقرن بن عبدالعزيز في مناسبات مختلفة.
ودعا المغردون أن يشفيه ويعافيه وينعم عليه بداوم الصحة، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين.
من جهته، نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورة للأمير "مقرن" على حسابه بموقع "تويتر" وعلق عليها وكتب:" اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس، مُذهِبَ الباسِ، اشْفِ عمّي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفِه شفاءً لا يغادِرُ سَقَمًا".
وحظيت تغريدته بتفاعل كبير من قبل متابعيه الذي أعادوا نشر التغريدة، سائلين الله -عز وجل- الشفاء للأمير مقرن بن عبدالعزيز