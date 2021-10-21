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الأمير مقرن بن عبدالعزيز يتصدر "تويتر" ومغردون يدعون له بالشفاء

منذ 6 ساعات
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الأمير مقرن بن عبدالعزيز يتصدر "تويتر" ومغردون يدعون له بالشفاء

الرياض (صدى):
تصدر في الساعات الماضية على موقع "تويتر" وسم باسم "الأمير مقرن بن عبد العزيز" بعد أنباء عن تعرضه لوعكة صحية.

وتفاعل مع الوسم عدد كبير من المغردين، وأخذ بعضهم في تداول صور للأمير مقرن بن عبدالعزيز في مناسبات مختلفة.

ودعا المغردون أن يشفيه ويعافيه وينعم عليه بداوم الصحة، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين.

من جهته، نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورة للأمير "مقرن" على حسابه بموقع "تويتر" وعلق عليها وكتب:" اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس، مُذهِبَ الباسِ، اشْفِ عمّي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفِه شفاءً لا يغادِرُ سَقَمًا".

وحظيت تغريدته بتفاعل كبير من قبل متابعيه الذي أعادوا نشر التغريدة، سائلين الله -عز وجل- الشفاء للأمير مقرن بن عبدالعزيز

تويتر
الصحة
المسلمين
الأمير مقرن بن عبد العزيز
مقرن

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 538
منذ 6 ساعات
اسأل الله العظيم ان يشفيه ويعافيه
ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136693
منذ 6 ساعات
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66980
منذ 5 ساعات
الله يشفيه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18396
منذ ساعتين
الباحث الأمير مقرن بن عبدالعزيز مهتم بالزراعة وأبحاثها وكان له مزرعته التي يعمل بيديه في إنتاج وتحسين المحاصيل .. رجل فريد من زمن الطيبين نسأل الله له تمام العافية
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54368
منذ 28 دقيقة
الله يشفيه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحم الموتى و يشفي المصابين
ابو عمار
لا اتصور يتقبل الجسم كلاوي الحيوان
واضح ***وصريح
سبحان الله الحمدلله لا إله إلا الله الله أكبر..
ابو عمار
تصريحاتك السابقه واضحه
واضح ***وصريح
سبحان الله الحمدلله لا إله إلا الله الله أكبر..

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