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فيديو.. مسن يخطف الأنظار في موسم الرياض

منذ 5 ساعات
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فيديو.. مسن يخطف الأنظار في موسم الرياض

الرياض (صدى):
خطف مواطن مسن الأنظار، خلال فعاليات حفل افتتاح موسم الرياض، مساء أمس الأربعاء، برقصه مع عدد من الشبان.

وأدى المسن وصلة رقص على أنغام الموسيقى الصاخبة مع عدد من الشبان، وسط تصفيقهم، مستمتعا بالأجواء الاستثنائية.

وأكد متداولو المقطع، أن المشهد يؤكد مشاركة جميع الفئات العمرية في موسم الرياض، وعدم اقتصاره على الشباب فقط.

يذكر أن حفل الافتتاح ضم عددا من الفعاليات المحلية والعالمية، إذ انطلقت من أرض المسيرة عروض نارية ضخمة، أنارت سماء الرياض، بالتزامن مع مواقع أخرى، أبرزها: برج المملكة، وبرج المجدول، إضافة إلى عدد من العروض الحية، وعروض رقصة السامري، وعروض العربات، وعرض الرجل الطائر.

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التعليقات

الريان
الريان عدد التعليقات : 2807
منذ 55 دقيقة
الله المستعان
ولا غيره مستعان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
???
قال الله تعالي ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (سورة الْكَهْفِ: 18/103-104)،
٠٠
هههه نفسي اصدقه
البليهي بارك
🥴🥴🥴🌪️🌪️👊🤣🤣🤣
غييييوووورررر
والكلب هذا في الاخير ياخذ ملايين الدولارات من خزينة الدوله ياناس شي ماعمره صار في العالم الترفيه شغل القطاع الخاص يشوف ارباحه من خسايره...

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