محسن الشهري: أنقذوا معلمين المدراس الأهلية من الدخلاء

عادل الحربي (صدى):
استنكر الفنان محسن الشهري، بعض الإجراءات التي تشهدها بعض المدارس الأهلية، مناشدًا الجهات المسؤولة بالتدخل.
وقال الشهري: "أنقذوا معلمين ومعلمات المدراس الأهلية، وما يحاك ضدهم من دخلاء على هذا القطاع".
وتابع: "تخيلوا مدرسة أهلية تطلب مائة ريال من الطالب أو الطالبة عشان يسوون لهم حفل تخرج بفلوس أولياء الأمور".
وأضاف: "المدرسة تأخذ فلوس رسوم من أولياء الأمور، رغم إن الحضور للمدرسة يخضع لقرار المنع"، متسائلا: "من المسؤول ومن المنقذ".
وكانت "صدى" نشرت في وقت سابق تصريحات المختص التربوي محمد الثبيتي، بأن ارتفاع رسوم الدراسة بالمدارس الأهلية، من أبرز أسباب العزوف عنها، مشيرًا إلى أن ولي الأمر أصبح لا يستطيع توفير الرسوم المطلوبة بعد ارتفاعها، وبالتالي يمتنع عن تعليم أبناءه فيها.
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