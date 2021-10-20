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محسن الشهري: أنقذوا معلمين المدراس الأهلية من الدخلاء

منذ 3 ساعات
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محسن الشهري: أنقذوا معلمين المدراس الأهلية من الدخلاء

عادل الحربي (صدى):
استنكر الفنان محسن الشهري، بعض الإجراءات التي تشهدها بعض المدارس الأهلية، مناشدًا الجهات المسؤولة بالتدخل.

وقال الشهري: "أنقذوا معلمين ومعلمات المدراس الأهلية، وما يحاك ضدهم من دخلاء على هذا القطاع".

وتابع: "تخيلوا مدرسة أهلية تطلب مائة ريال من الطالب أو الطالبة عشان يسوون لهم حفل تخرج بفلوس أولياء الأمور".

وأضاف: "المدرسة تأخذ فلوس رسوم من أولياء الأمور، رغم إن الحضور للمدرسة يخضع لقرار المنع"، متسائلا: "من المسؤول ومن المنقذ".

وكانت "صدى" نشرت في وقت سابق تصريحات المختص التربوي محمد الثبيتي، بأن ارتفاع رسوم الدراسة بالمدارس الأهلية، من أبرز أسباب العزوف عنها، مشيرًا إلى أن ولي الأمر أصبح لا يستطيع توفير الرسوم المطلوبة بعد ارتفاعها، وبالتالي يمتنع عن تعليم أبناءه فيها.

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مختص تربوي: ارتفاع الرسوم سبب العزوف عن المدارس الأهلية

المملكة
وزارة التعليم
المدارس الأهلية
محسن الشهري

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 28
منذ 13 دقيقة
طلعت فنان
الحمدلله الذي عافانا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحم الموتى و يشفي المصابين
ابو عمار
لا اتصور يتقبل الجسم كلاوي الحيوان
واضح ***وصريح
سبحان الله الحمدلله لا إله إلا الله الله أكبر..
ابو عمار
تصريحاتك السابقه واضحه
واضح ***وصريح
سبحان الله الحمدلله لا إله إلا الله الله أكبر..

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