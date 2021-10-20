موسم الرياض.. السفير الصيني يستمتع بالأجواء

الرياض (صدى):
ظهر السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، مستمتعًا بالأجواء في حفل افتتاح موسم الرياض، الذي شهد حضورا جماهيرا كبيرا.
ونشر السفير الصيني مقطع فيديو، موثقا جانبا من حضوره حفل الافتتاح، حيث بدى سعيدا بالأجواء واللحظات الاستثنائية.
الجدير بالذكر أن فعاليات موسم الرياض بدأت بمسيرة استعراضية هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميًّا، إذ تضم أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض، والطلب المتزايد على فعالياته.
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