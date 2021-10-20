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سوداني يرصد حادثة غير متوقعه
منذ 9 ساعات
1472
3
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 54368
منذ 21 دقيقة
سلامات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14688
منذ 7 دقائق
سبحان الله
الحمدلله
لا إله إلا الله
الله أكبر..
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14688
منذ 6 دقائق
سبحان الله
الحمدلله
لا إله إلا الله
الله أكبر..
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أحدث التعليقات
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