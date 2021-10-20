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بالصور.. أغلى صقر في مزاد نادي الصقور السعودي الثاني

منذ 9 ساعات
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بالصور.. أغلى صقر في مزاد نادي الصقور السعودي الثاني

الرياض (صدى):
بات الصقر الرابع في الليلة الخامسة عشرة الأغلى في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي الذي ينظّمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل،إذْ بِيعَ اليوم بمبلغ 405 آلاف ريال محطمًا الرقم السابق المسجل باسم صقر طبرجل الذي بِيعَ في الليلة العاشرة بمبلغ 206 آلاف ريال.

وجاءت المنافسة على الصقر شاهين فرخ طرح طريف للطاروحين هلال بن رويحل البناقي وشادي بن هلال البناقي مثيرة، حيث بدأت المنافسة على الشاهين البالغ من الطول 15 إنشًا وعرضه 15.50 إنشا راهي بمبلغ 100 ألف ريال، واستمرت المزايدة حتى ظفر به مالكه الجديد بعد أن أوصل المزايدة إلى الرقم 405 آلاف ريال لتبلغ حصيلة الليلة الخامسة عشرة للمزاد 626 ألف ريال مقابل أربعة صقور.

وانطلق المزاد بالمزايدة على الصقر الأول شاهين فرخ طرح الشعيبة للطواريح بشير الشراري ومجاهد الشراري وعطا الله الشراري ومشعل الشراري وفواز الشراري ومحمد الشراري، وبِيعَ بمبلغ 46 ألف ريال، بعدها جاء الدور على الصقر الثاني شاهين فرخ طرح هالة جيزان،الذي اشترك في طرحه أربعة طواريح، هم: أحمد حكمي وعلي حسن مهدي وماجد حكمي وعايل شاجري، وبِيعَ بمبلغ 65 ألف ريال، ومن الشعيبة أيضًا جاء الصقر الثالث شاهين فرخ للطاروحين محمد الصيعري وحمد الصيعري وكانت المنافسة عليه قوية حيث بدأت بمبلغ 30 ألف ريال قبل أن يحسم المشتري الجديد المزاد بدفع مبلغ 110 آلاف ريال.

يذكر أن نادي الصقور السعودي يوفر للطواريح الكثير من المزايا، حيث تستقبل فرق النادي الخمس في مناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي طُرِحَ (صيده أو شبكة) في كل منطقة، ويجري فحص الصقر وتوثيق طرحه، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي بمنصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.

وبعد بَيْعِ الصقر يجري إصدار شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

الرياض
نادي الصقور
صقر طبرجل
صقر شاهين

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 485
منذ ساعة
405 الآف ريال!
هاذي اتزوج فيها ، واشتري سياره جديده ، واسافر شهرين عسل ، وخلي الباقي في البنك ومصروفات وفواتير وغيره، واتصدق ببعض منها.
سبحان الله الرزاق.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فياليت الأخ صاحب الحضيره ينثر الزيت المحروق حول حضيرته من الخارج على الساس دار مادار ، وبإذن الله سيفقد الهوام المزعجه كفانا الله شرها...
ابو محمد 😎 ✍️
كلام الأخ ابو عمار صحيح 100 % ، من واقع عملي .. كنا في القرى ننثر زيت مكاين الماء في اماكن تواجد خشاش الأرض...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الكون ومدبره بعلمه وحكمته ..
محمد القحطاني
وليد حقير وهلالي متعصب بس المشكله ما حطو من النصر الا محمد لأنه ضعيف شخصيه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتك يا زول .. .. واضح انك دايماً تذكر الله في انتباهتك وفي غفلتك .. وربنا مع من له ذاكرين ..

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