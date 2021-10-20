بالفيديو .. عبدالله عطيف: حماسنا لم يقل ونطمح لتحقيق البطولة

ماجد محمد (صدى):
أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله عطيف، سعادته بما أحرزه فريقه من انتصار في بطولة دوري أبطال آسيا.
وأضاف أن بطولة دوري أبطال آسيا بطولة قارية، وتجعل اللاعب يشعر بأنه انتقل لمرحلة ثانية، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج "ملعب SBC" المذاع على قناة "SBC".
وأكد أن الفريق يتطلع لحصد لقب البطولة، مضيفا أن الحماس لتحقيق الانتصار لم يقل بل ازداد، خاصة أنهم ذاقوا طعم الفرح ببطولة آسيا في عام 2019، ويرغبون بتحقيقها مرة أخرى لإسعاد الجماهير.
يذكر أن الهلال تأهل يوم أمس إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن فاز على النصر بهدفين مقابل هدف.