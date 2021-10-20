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بالفيديو .. عبدالله عطيف: حماسنا لم يقل ونطمح لتحقيق البطولة

منذ ساعة
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بالفيديو .. عبدالله عطيف: حماسنا لم يقل ونطمح لتحقيق البطولة

ماجد محمد (صدى):
أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله عطيف، سعادته بما أحرزه فريقه من انتصار في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف أن بطولة دوري أبطال آسيا بطولة قارية، وتجعل اللاعب يشعر بأنه انتقل لمرحلة ثانية، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج "ملعب SBC" المذاع على قناة "SBC".

وأكد أن الفريق يتطلع لحصد لقب البطولة، مضيفا أن الحماس لتحقيق الانتصار لم يقل بل ازداد، خاصة أنهم ذاقوا طعم الفرح ببطولة آسيا في عام 2019، ويرغبون بتحقيقها مرة أخرى لإسعاد الجماهير.

يذكر أن الهلال تأهل يوم أمس إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن فاز على النصر بهدفين مقابل هدف.

نادي النصر
النصر
الهلال
نادي الهلال
آسيا

التعليقات

عالمي
عالمي عدد التعليقات : 7
منذ 9 دقائق
باذن الله. الكورري. مايقصر معكم
يابو الترشيح.

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أحدث التعليقات

عالمي
باذن الله. الكورري. مايقصر معكم يابو الترشيح.
بندر الحربي
بيتبول؟؟؟ يعني جايبين كلب بكم وش الفايده
صريح
كذاب
ابو محمد
الفلوس ذ هذا الزمن هي الي ترفع راسك وتخليك مثل الحصان ام الي معنده فلوس ب هذا الزمن الله يعوضه خير
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. عقابه القتل ، لاغير ..

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