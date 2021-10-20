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الأمير مقرن بن عبدالعزيز يتصدر "تويتر" ومغردون يدعون له بالشفاء

منذ 32 دقيقة
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الأمير مقرن بن عبدالعزيز يتصدر "تويتر" ومغردون يدعون له بالشفاء

الرياض (صدى):
تصدر في الساعات الماضية على موقع "تويتر" وسم باسم "الأمير مقرن بن عبد العزيز" بعد أنباء عن تعرضه لوعكة صحية.

وتفاعل مع الوسم عدد كبير من المغردين، وأخذ بعضهم في تداول صور للأمير مقرن بن عبدالعزيز في مناسبات مختلفة.

ودعا المغردون أن يشفيه ويعافيه وينعم عليه بداوم الصحة، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين.

من جهته، نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورة للأمير "مقرن" على حسابه بموقع "تويتر" وعلق عليها وكتب:" اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس، مُذهِبَ الباسِ، اشْفِ عمّي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفِه شفاءً لا يغادِرُ سَقَمًا".

وحظيت تغريدته بتفاعل كبير من قبل متابعيه الذي أعادوا نشر التغريدة، سائلين الله -عز وجل- الشفاء للأمير مقرن بن عبدالعزيز

تويتر
الصحة
المسلمين
الأمير مقرن بن عبد العزيز
مقرن

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 538
منذ 18 دقيقة
اسأل الله العظيم ان يشفيه ويعافيه
ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136688
منذ 15 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

خالد
اي ذهب ايها الاهبل كل تاريخه 30 سنه من نادي والى منتخب وكله 7 بطولات اي شرابة جزمة جحفلي اكثر من تاريخه وجحفلي 8...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
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القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اي واحد يقولك الفلوس وسخ دنيا قول له كل تبن لا والله الدراهم مراهم 😁
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تمام 👍

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