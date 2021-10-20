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بالفيديو .. سمية الخشاب تهاجم "سولشاير" : يا أنا يا هو

منذ 5 ساعات
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بالفيديو .. سمية الخشاب تهاجم "سولشاير" : يا أنا يا هو

القاهرة (صدى):
انتقدت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، تصرفات مدرب نادي مانشستر يوناتيد الانجليزي، جونار سولشاير، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت سمية :"يا أنا يا سولشاير، دا بيتعامل مع رونالدو كأنه لاعب عادي، لا وكمان بيضطهدوا في مباريات، سولشاير بيهزر" ، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأبدت استيائها من طريقة تعامل المدرب مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مضيفة أن الأخير نجم فريقه ويستحق أن يتم أن يكون كابتن الفريق، وأن يتم معاملته بطريقة أفضل، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة إقالة "سولشاير".

يذكر أن "سمية" سبق وأن مازحت "رونالدو" في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع "تويتر"أثناء تواجدها في البرتغال

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سمية الخشاب
كريستيانو رونالدو
رونالدو
جونار سولشاير
مانشستر يوناتيد الانجليزي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136693
منذ 6 ساعات
هذا اللي يقول // معلِّق رجلُه باالكربه ... وانتي مالك ومالهم ...!!؟
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54368
منذ 17 دقيقة
طيب يا سميه بلا عصبيه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحم الموتى و يشفي المصابين
ابو عمار
لا اتصور يتقبل الجسم كلاوي الحيوان
واضح ***وصريح
سبحان الله الحمدلله لا إله إلا الله الله أكبر..
ابو عمار
تصريحاتك السابقه واضحه
واضح ***وصريح
سبحان الله الحمدلله لا إله إلا الله الله أكبر..

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