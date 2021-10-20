بالفيديو .. سمية الخشاب تهاجم "سولشاير" : يا أنا يا هو

القاهرة (صدى):
انتقدت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، تصرفات مدرب نادي مانشستر يوناتيد الانجليزي، جونار سولشاير، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وذكرت سمية :"يا أنا يا سولشاير، دا بيتعامل مع رونالدو كأنه لاعب عادي، لا وكمان بيضطهدوا في مباريات، سولشاير بيهزر" ، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها لصحيفة "الوطن" المصرية.
وأبدت استيائها من طريقة تعامل المدرب مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مضيفة أن الأخير نجم فريقه ويستحق أن يتم أن يكون كابتن الفريق، وأن يتم معاملته بطريقة أفضل، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة إقالة "سولشاير".
يذكر أن "سمية" سبق وأن مازحت "رونالدو" في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع "تويتر"أثناء تواجدها في البرتغال
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