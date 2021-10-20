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جستنيه يوجه انتقادات حادة لـ"حسين عبدالغني": كثر بسببه انظلم

منذ 7 ساعات
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جستنيه يوجه انتقادات حادة لـ"حسين عبدالغني": كثر بسببه انظلم

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، التصرفات التي صدرت عن المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني،خلال المباراة التي أقيمت يوم أمس بين الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال جستنيه :"يسلم ولا ما يسلم، كل مرة فيها يسلم، ومن اذاه غيره مايسلم، طبعاً ربنا هو يلي يعلم، كل يلي سواه، وعد ضحاياه، عُد واغلط كم وكم".

وتابع :"ياما ضرب وياما شتم، لجان وحكام كلها تدعم، وياكثر من بسببه انظلم، ما فكر في احد ولا همه اهتم، ولا عمره يعتذر ولا يندم"، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

يذكر أن الهلال تأهل يوم أمس إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن فاز على النصر بهدفين مقابل هدف.

نادي النصر
النصر
الهلال
نادي الهلال
آسيا

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2769
منذ 6 ساعات
تابعت تويتر الإعلام الفقراوي كلهم يمدحون حسينوة ويشكرونة على حركاتة الصبيانية،، قلت الحمدلله لأن بهذة المعقولية والله ثم والله انهم من نكسة في نكسة ولله الحمد والمنة واسأل الله ان لا يغير عليهم الا الى الأسوء،،، والآسيوية صعبة قوية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18396
منذ 7 دقائق
الثوب الجديد تغنى به طلال مداح ولبسه جستنية

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحم الموتى و يشفي المصابين
ابو عمار
لا اتصور يتقبل الجسم كلاوي الحيوان
واضح ***وصريح
سبحان الله الحمدلله لا إله إلا الله الله أكبر..
ابو عمار
تصريحاتك السابقه واضحه
واضح ***وصريح
سبحان الله الحمدلله لا إله إلا الله الله أكبر..

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