جستنيه يوجه انتقادات حادة لـ"حسين عبدالغني": كثر بسببه انظلم

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، التصرفات التي صدرت عن المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني،خلال المباراة التي أقيمت يوم أمس بين الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال جستنيه :"يسلم ولا ما يسلم، كل مرة فيها يسلم، ومن اذاه غيره مايسلم، طبعاً ربنا هو يلي يعلم، كل يلي سواه، وعد ضحاياه، عُد واغلط كم وكم".
وتابع :"ياما ضرب وياما شتم، لجان وحكام كلها تدعم، وياكثر من بسببه انظلم، ما فكر في احد ولا همه اهتم، ولا عمره يعتذر ولا يندم"، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".
يذكر أن الهلال تأهل يوم أمس إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن فاز على النصر بهدفين مقابل هدف.