بالفيديو.. السماء تتزين بصورة خادم الحرمين وولي العهد خلال حفل افتتاح موسم الرياض

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو تزين سماء الرياض بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - ، وذلك خلال حفل افتتاح موسم الرياض.
وشهدت سماء الرياض أيضًا إنطلاق الألعاب النارية في مسيرة استعراضية مبهرة من أجل بدء الترحيب بالزوار في موسم الرياض.
كما وثقت عدد من الصور العدد الكبير من الزوار الذين قدموا من أجل حضور الحفل وأجواء الاحتفال والبهجة التي سيطرت على الحضور.
ويُعرض حفل الافتتاح على 9 قنوات، هم: " MBC -MBC مصر -روتانا خليجية -روتانا كلاسيك- روتانا افلام -السعودية SBC -LBC- شاهد لايڤ -قناة الموسم يوتيوب".