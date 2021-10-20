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بالفيديو.. السماء تتزين بصورة خادم الحرمين وولي العهد خلال حفل افتتاح موسم الرياض

منذ ساعتين
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بالفيديو.. السماء تتزين بصورة خادم الحرمين وولي العهد خلال حفل افتتاح موسم الرياض

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو تزين سماء الرياض بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - ، وذلك خلال حفل افتتاح موسم الرياض.

وشهدت سماء الرياض أيضًا إنطلاق الألعاب النارية في مسيرة استعراضية مبهرة من أجل بدء الترحيب بالزوار في موسم الرياض.

كما وثقت عدد من الصور العدد الكبير من الزوار الذين قدموا من أجل حضور الحفل وأجواء الاحتفال والبهجة التي سيطرت على الحضور.

ويُعرض حفل الافتتاح على 9 قنوات، هم: " MBC -MBC مصر -روتانا خليجية -روتانا كلاسيك- روتانا افلام -السعودية SBC -LBC- شاهد لايڤ -قناة الموسم يوتيوب".

 

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الألعاب النارية
سماء الرياض
موسم الرياض
افتتاح موسم الرياض

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66980
منذ ساعة
البارح كلمت حبيبتي ان حبي لها صار لونه ازرق 💙😀
سألتني ليش 🤷‍♀️
قلت لانه وصل للسماء السابعه 🙆‍♂️🙆‍♀️

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أحدث التعليقات

عالمي
باذن الله. الكورري. مايقصر معكم يابو الترشيح.
بندر الحربي
بيتبول؟؟؟ يعني جايبين كلب بكم وش الفايده
صريح
كذاب
ابو محمد
الفلوس ذ هذا الزمن هي الي ترفع راسك وتخليك مثل الحصان ام الي معنده فلوس ب هذا الزمن الله يعوضه خير
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. عقابه القتل ، لاغير ..

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