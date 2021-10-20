السليمان يوضح حكم وضع علامة على القبر لمعرفة صاحبه "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى عبدالسلام السليمان، عن حكم وضع علامة على القبر لمعرفة صاحبه.
وقال عبدالسلام السليمان، إنه لا حرج في ذلك إذا وضع حجراً أو وضع عوداً من أجل معرفة قبر صاحبه، لأنه روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي "صلى الله عليه وسلم"، وضع على قبر عثمان بن مظعون حجرا أو صخرة علامة لمعرفة القبر.
وأوضح:"لا حرج في ذلك ولذلك الذي يُنهى عنه هو الكتابة، ولذلك جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر وأن يجلس عليه وأن يبنى عليه، وجاء أيضًا زيادة من حديث عند أبي داوود وأيضًا عند النسائي جاء زيادة و"أن يكتب عليه".