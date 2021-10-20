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السليمان يوضح حكم وضع علامة على القبر لمعرفة صاحبه "فيديو"

منذ 9 ساعات
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السليمان يوضح حكم وضع علامة على القبر لمعرفة صاحبه "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى عبدالسلام السليمان، عن حكم وضع علامة على القبر لمعرفة صاحبه.

وقال عبدالسلام السليمان، إنه لا حرج في ذلك إذا وضع حجراً أو وضع عوداً من أجل معرفة قبر صاحبه، لأنه روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي "صلى الله عليه وسلم"، وضع على قبر عثمان بن مظعون حجرا أو صخرة علامة لمعرفة القبر.

وأوضح:"لا حرج في ذلك ولذلك الذي يُنهى عنه هو الكتابة، ولذلك جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر وأن يجلس عليه وأن يبنى عليه، وجاء أيضًا زيادة من حديث عند أبي داوود وأيضًا عند النسائي جاء زيادة و"أن يكتب عليه".

حكم
علامة
القبر
عبدالسلام السليمان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136693
منذ 9 ساعات
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66980
منذ 8 ساعات
جزاك الله خير
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54384
منذ 56 دقيقة
اذكر زمان ان وضع علامه كانت ممنوعه واما الان فاصبحت امر طبيعي لمعرفة صاحب القبر

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ياله من ثور أدرع،، طيب قضيت لزومك ليه تحرق السيارة يا سافل.
واضح ***وصريح
الحمدلله على السلامة والعقلان..
واضح ***وصريح
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين..
واضح ***وصريح
به خدا این خوب نیست..
ا
واعزي للرجل بس

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