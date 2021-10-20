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ضبط (33) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة

منذ ساعتين
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ضبط (33) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (33) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبِطَ (41) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لتسعة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات المصرية واليمنية والسودانية والباكستانية والهندية وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

 

جدة
الرياض
الحياة الفطرية
الإجراءات النظامية
تجريف التربة
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي
نقل الرمال

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66977
منذ 34 دقيقة
يارائد رائد
غلظو المخالفات خلوها دبل علشان يعرفون ان الله حق

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أحدث التعليقات

خالد
اي ذهب ايها الاهبل كل تاريخه 30 سنه من نادي والى منتخب وكله 7 بطولات اي شرابة جزمة جحفلي اكثر من تاريخه وجحفلي 8...
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القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اي واحد يقولك الفلوس وسخ دنيا قول له كل تبن لا والله الدراهم مراهم 😁
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تمام 👍

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