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وزير العدل يوجه بدخول المحامين المحاكم بدون إذن مسبق

منذ 3 ساعات
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وزير العدل يوجه بدخول المحامين المحاكم بدون إذن مسبق

الرياض (صدى):
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم، وإتاحة دخول عموم المستفيدين لمحاكم التنفيذ لخدمتهم من مراكز الاستقبال، دون الحاجة للحصول على موعد مسبق.

وأشارت وزارة العدل إلى أن هذا القرار يأتي تزامناً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية من الجهات المختصة، ومراعاةً لطبيعة عمل المحامين كأحد أفراد المنظومة العدلية، دون إخلال بالأحكام الواردة في الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني المتضمنة عدم جواز عقد جلسة أحد أطرافها حاضر في قاعة المحكمة والطرف الآخر في القاعة الإلكترونية.

وأوضحت أن شروط الدخول للمقارّ العدلية؛ هي أن يكون المستفيد قد أكمل جرعات لقاح كورونا، مع إبراز تطبيق "توكلنا" قبل الدخول.

ولفتت إلى أن هذه التجربة سيتم تقييمها خلال ثلاثين يوماً؛ للنظر في مناسبة تعميمها على جميع المستفيدين، لدخول جميع المقارّ العدلية؛ وفقاً لتوصيات الجهات المختصة في هذا الشأن.

يُذكر أن وزارة العدل تقدم 120 خدمة عدلية إلكترونية في القضاء والتنفيذ والتوثيق، دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية.

المحاكم
محاكم التنفيذ
وليد بن محمد الصمعاني
المحامين

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83424
منذ 43 دقيقة
طيب ياليت تحصرون المهنه على إلى دارسين محماه مو اي شخص يدعى انه محامي وهو كذاب
والمغغلين يصدقونهم
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83424
منذ 43 دقيقة
طيب ياليت تحصرون المهنه على إلى دارسين محماه مو اي شخص يدعى انه محامي وهو كذاب
والمغغلين يصدقونهم
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14685
منذ 32 دقيقة
نعم نعم،بس هل هم دارسين واللا قرفة يا لست محرومة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جيده .. بس على خرطي ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
رياضي ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
نجاة محمد
خبر ماله داعي يا صدي

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