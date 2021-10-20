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فريق طبي ينجح في زرع كلى خنزير في مريض بشري

منذ 3 ساعات
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فريق طبي ينجح في زرع كلى خنزير في مريض بشري

واشنطن (صدى):
سجلت مدينة نيويورك الأمريكية نجاح فريق طبي في زرع كلى خنزير في مريض حيث قام الفريق بربط كلية الخنزير بزوج من الأوعية الدموية الكبيرة خارج جسم المتلقي.

وقام الفريق الطبي بمراقبة النتيجة لمدة يومين، ووجدوا أن الكلى تعمل بشكل جيد، حيث قامت بتصفية الفضلات وإخراج البول ولم يرفضها جسم المتلقي.

ولفت الدكتور روبرت مونتغمري، الذي قاد الفريق الجراحي، إلى أن السكر الموجود بالخنازير غريب عن جسم الإنسان، وهو ما كان يسبب رفضا فوريا للأعضاء.

وأضاف أنه تم إجراء تعديل جيني في الكلية المستخدمة في هذه التجربة، حيث ساعد هذا التعديل في القضاء على هذا السكر وتجنب هجوم الجهاز المناعي، لذا نجحت التجربة.

من جهتها، أكدت إدارة الغذاء والدواء قالت إن المطورين سيحتاجون إلى تقديم المزيد من الأوراق البحثية قبل أن يتم زرع أعضاء الخنازير في البشر الأحياء.

كلية
نيويورك
السكر
فريق طبي
خنازير

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136677
منذ 45 دقيقة
السؤال : هل يصح ذالك شرعاً ...؟؟

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جيده .. بس على خرطي ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
رياضي ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
نجاة محمد
خبر ماله داعي يا صدي

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