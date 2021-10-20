المحلل الشرعي يكشف مفاجأة عن تصريحه السابق بزواجه 33 مرة

القاهرة (صدى):
كذب محمد الملاح، المعروف إعلاميًا بـ "المحلل الشرعي"، ما جاء في تصريحاته السابقة بشأن زواجه 33 مرة أثناء عمله كمحلل شرعي.
وأضاف "الملاح" عن تصريحاته السابقة: " أنا عايز أقول الحقيقة للناس كلها، أنا لم أتزوج 33 مرة خلال عملي كمحلل شرعي".
وتابع: "رفعت دعوى قضائية لتكذيب تصريحاتي التلفزيونية عن وظيفة المحلل الشرعي، وحصلت على وعد بأنني سأكون نجمًا لامعًا بظهوري في التلفزيون للحديث عن هذا الأمر، وأنا أعمل موديل إعلانات في الأساس".
وكان "الملاح" قد أثار جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية بعد تصريحاته الخاصة بأنه يعمل محللاً شرعيًا على طريقة فيلم "زوج تحت الطلب" من بطولة الفنان عادل إمام.