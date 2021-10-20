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المحلل الشرعي يكشف مفاجأة عن تصريحه السابق بزواجه 33 مرة

منذ ساعتين
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المحلل الشرعي يكشف مفاجأة عن تصريحه السابق بزواجه 33 مرة

القاهرة (صدى):
كذب محمد الملاح، المعروف إعلاميًا بـ "المحلل الشرعي"، ما جاء في تصريحاته السابقة بشأن زواجه 33 مرة أثناء عمله كمحلل شرعي.

وأضاف "الملاح" عن تصريحاته السابقة: " أنا عايز أقول الحقيقة للناس كلها، أنا لم أتزوج 33 مرة خلال عملي كمحلل شرعي".

وتابع: "رفعت دعوى قضائية لتكذيب تصريحاتي التلفزيونية عن وظيفة المحلل الشرعي، وحصلت على وعد بأنني سأكون نجمًا لامعًا بظهوري في التلفزيون للحديث عن هذا الأمر، وأنا أعمل موديل إعلانات في الأساس".

وكان "الملاح" قد أثار جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية بعد تصريحاته الخاصة بأنه يعمل محللاً شرعيًا على طريقة فيلم "زوج تحت الطلب" من بطولة الفنان عادل إمام.

 

عادل إمام
الزواج
محلل شرعي
محمد الملاح
موديل إعلانات
زوج تحت الطلب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136677
منذ 46 دقيقة
النتيجه ، انت كذاب .. سواءاً صدقت باالأولى وكذبت باالثانيه او صدقت باالثانيه وكذبت باالثانيه ..

.. المهم انك كذاب .. من بعد ماقالوا عنك مشعااب .. صرت مثعاااب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جيده .. بس على خرطي ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
رياضي ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
نجاة محمد
خبر ماله داعي يا صدي

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