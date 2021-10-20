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غضب مشجع نصراوي بعد الخروج الآسيوي
منذ 3 ساعات
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14680
منذ 11 دقيقة
نصيحة لي ولك وله ولهم،ولكل من يغضب ويزعل ويتشنج،من الفوز والخسارة، فهي تنافس بمعنى فائز وخاسر، لذي يجب أن نحرص على صتنا، وعافيتنا..
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14680
منذ 10 دقائق
نصيحة لي ولك وله ولهم،ولكل من يغضب ويزعل ويتشنج،من الفوز والخسارة، فهي تنافس بمعنى فائز وخاسر، لذي يجب أن نحرص على صحتنا، وعافيتنا..
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أحدث التعليقات
4everx2
هو في الحقيقة صدق وسخ دنيا اذا الإنسان يجني ماله عن طريق أعمال محرمه وغير شرعية وبعض الناس يقع في الحرام وهو لايعرف وهذا...
واضح ***وصريح
نصيحة لي ولك وله ولهم،ولكل من يغضب ويزعل ويتشنج،من الفوز والخسارة، فهي تنافس بمعنى فائز وخاسر، لذي يجب أن نحرص على صحتنا، وعافيتنا..
واضح ***وصريح
نصيحة لي ولك وله ولهم،ولكل من يغضب ويزعل ويتشنج،من الفوز والخسارة، فهي تنافس بمعنى فائز وخاسر، لذي يجب أن نحرص على صتنا، وعافيتنا..
وافي
طيرة افغانستان سوف ترونها قريبا بحول الله وقوتة
الملل
لا تجون والجيوب فاضيه تسلفو خذو قرض من البنك تدينو من اصحابكم وجيرانكم لاترجعو الكويت وباقي معكم فلس واحد
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