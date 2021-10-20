تفاصيل رحلة بحرية في المملكة أبهرت مستشارة في السفر

الرياض (صدى):
أشادت الصحفية السابقة في صحيفة التايمز والمستشارة الحالية في مجال السفر، جين كنيث، برحلتها البحرية في المملكة.
وذكرت الصحيفة أنها خاضت رحلة إستكشافية على متن السفينة الفاخرة Scenic Eclipse في البحر الاحمر، وخلالها استمتعت بجمال المرجان عند أكثر من 20 مترًا تحت سطح البحر الأحمر، والتي كانت باللونين الأزرق والأصفر، وذلك بحسب حديثها لصحيفة Financial Review.
وأشارت إلى أنها كانت تتوقع أنها ستقترب من المرجان لتلمسه بيدها إلا أنها وجدت جدار من الزجاج يفصل بينها وبين المرجان، مضيفة أنها استمتعت بالمناظر الخلابة والشعاب المرجانية تحت الماء.
ووصفت رحلتها بأنها كانت مليئة بالمغامرات، لافتة إلى أن المرشدين كانوا في كل مكان، كما كان المواطنون يتعاملون معهم بكل ود، كما لم يطلب أحد منها ارتداء عباءة طويلة أو تغطية رأسها، وإنما فقط ترتدي ملابس محتشمة على الشاطئ.