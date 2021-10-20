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انتبهي من العين
منذ 15 ساعة
2170
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14698
منذ 10 ساعات
عجيب،بولينق حته وحدة..
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136693
منذ 9 ساعات
جيده .. بس على خرطي ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 54384
منذ ساعة
اوكي
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
ياله من ثور أدرع،، طيب قضيت لزومك ليه تحرق السيارة يا سافل.
واضح ***وصريح
الحمدلله على السلامة والعقلان..
واضح ***وصريح
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين..
واضح ***وصريح
به خدا این خوب نیست..
ا
واعزي للرجل بس
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