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بالفيديو .. حيل تلجأ إليها المراكز التجارية لإقناع الزبائن بشراء المنتجات

منذ 5 ساعات
1584
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بالفيديو .. حيل تلجأ إليها المراكز التجارية لإقناع الزبائن بشراء المنتجات

الرياض (صدى):
قال أخصائي أول ومعالج نفسي، أسامة الجامع، إن بعض المراكز التجارية تلجأ إلى أساليب "الحيل النفسية" في العروض والتخفيضات لتسويق المنتج والتأثير على المشتري.

وأضاف أن هناك نحو 6 حيل للتأثير نفسيا على الزبائن منها حيلة التملك حيث يعرض البائع على الزبائن عينات مجانية، وهذا سيدفع الأخير للاستماع وبعدها يبدأ البائع في حث الزبائن على الشراء، وهذا بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن من بين الحيل أيضا حيلة الكثرة بأن يدعي البائع أن هناك 100 شخص قام بشراء منتجه، وحيلة ثالثة وهي "الندرة" بأن يدعي البائع أن منتجه محدود الكمية ونادر أو أن آخر يوم لبيع المنتج هو اليوم.

عروض
تخفيضات
بائع
مراكز تجارية
منتجات

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66977
منذ 24 دقيقة
سعر الشحن 30ريال والتوصيل مجاناً،،
وتعال شف الزحمه عليه ™️
سعر الشحن 25 ريال والشحن ب5ريال
ومحد عنده،،
هيه هيه
بس كيف تعرف تشغل مخك 😎

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خالد
اي ذهب ايها الاهبل كل تاريخه 30 سنه من نادي والى منتخب وكله 7 بطولات اي شرابة جزمة جحفلي اكثر من تاريخه وجحفلي 8...
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القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اي واحد يقولك الفلوس وسخ دنيا قول له كل تبن لا والله الدراهم مراهم 😁
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تمام 👍

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