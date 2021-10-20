بالفيديو .. حيل تلجأ إليها المراكز التجارية لإقناع الزبائن بشراء المنتجات

الرياض (صدى):
قال أخصائي أول ومعالج نفسي، أسامة الجامع، إن بعض المراكز التجارية تلجأ إلى أساليب "الحيل النفسية" في العروض والتخفيضات لتسويق المنتج والتأثير على المشتري.
وأضاف أن هناك نحو 6 حيل للتأثير نفسيا على الزبائن منها حيلة التملك حيث يعرض البائع على الزبائن عينات مجانية، وهذا سيدفع الأخير للاستماع وبعدها يبدأ البائع في حث الزبائن على الشراء، وهذا بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".
ولفت إلى أن من بين الحيل أيضا حيلة الكثرة بأن يدعي البائع أن هناك 100 شخص قام بشراء منتجه، وحيلة ثالثة وهي "الندرة" بأن يدعي البائع أن منتجه محدود الكمية ونادر أو أن آخر يوم لبيع المنتج هو اليوم.