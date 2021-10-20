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آل الشيخ للكويتين بعد عودة الحياة الطبيعية:" ناطرينكم"

منذ ساعة
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آل الشيخ للكويتين بعد عودة الحياة الطبيعية:" ناطرينكم"

الرياض (صدى):
علق رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على رفع الكويت قيود كورونا عن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وقال تركي آل الشيخ:"أهلنا في الكويت، الحمدالله على عودة الحياة الطبيعية، جت في وقتها"، مضيفا:" احجز طيارتك و دق سلف ٤ ساعات وأنت في الرياض".

وأوضح:"حياكم الله، البوليفارد بيفتح بشكل كامل ١ نوفمبر، ومن ٢٢ أكتوبر كل يوم زون تقريباً.. ناطرينكم"

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أعلن أنه سيتم رفع قيود كورونا عن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الكويتي على عودة الصلاة في المساجد بتقارب الصفوف مع الالتزام بالاشتراطات الصحية

الكويت
كورونا
الهيئة العامة للترفيه
قيود
تركي آل الشيخ
لقاح كورونا

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1557
منذ 9 دقائق
إن شاء الله صلاة الجنازة عليك..

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
حسبي الله عليهم و ربنا يرحمها برحمته
ابو سعود
الحمد لله والشكر
هادي جبران الهاجري
لاحول ولاقوة الابالله الله يخلف
نجاة محمد
افا بجد رجل خائن احسن ما سويتي
ابو محمد
إن شاء الله صلاة الجنازة عليك..

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