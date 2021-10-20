شجار ينهي حياة شاب مصري قبل زفافه بشهر

القاهرة (صدى):
لقي شاب مصري حتفه ذبحاً أمام عيني والدته على يد مسجل وقبل زفافه بشهر واحد.
ووفقًا لصحيفة "الوطن"، كان «محمود» يستعد لحفل زفافه، وقبل الحفل بنحو شهر، نشب خلاف بين والدته وصاحب محل تصليح أدوات كهربائية بسبب «خلاط»، وعندما حضر المجني عليه إلى المكان، تدخل مسجل خطر وتعدى عليه بـ سلاح أبيض فسقط غارقًا في دمائه ولم يكتفِ بذلك بل قام بذبحه أمام أعين والدته، في المقطم.
وجرى القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بتجديد حبس 3 متهمين بواقعة قتل المجني عليه 15 يومًا.