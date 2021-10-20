نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شجار ينهي حياة شاب مصري قبل زفافه بشهر

منذ 3 ساعات
520
1
شجار ينهي حياة شاب مصري قبل زفافه بشهر

القاهرة (صدى):

لقي شاب مصري حتفه ذبحاً أمام عيني والدته على يد مسجل وقبل زفافه بشهر واحد.

ووفقًا لصحيفة "الوطن"، كان «محمود» يستعد لحفل زفافه، وقبل الحفل بنحو شهر، نشب خلاف بين والدته وصاحب محل تصليح أدوات كهربائية بسبب «خلاط»، وعندما حضر المجني عليه إلى المكان، تدخل مسجل خطر وتعدى عليه بـ سلاح أبيض فسقط غارقًا في دمائه ولم يكتفِ بذلك بل قام بذبحه أمام أعين والدته، في المقطم.

وجرى القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بتجديد حبس 3 متهمين بواقعة قتل المجني عليه 15 يومًا.

قتل
شاب
خلاط
شجار
زفاف
قضايا
مسجل خطر

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 536
منذ ساعة
لاحول ولاقوة الابالله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

4everx2
هو في الحقيقة صدق وسخ دنيا اذا الإنسان يجني ماله عن طريق أعمال محرمه وغير شرعية وبعض الناس يقع في الحرام وهو لايعرف وهذا...
واضح ***وصريح
نصيحة لي ولك وله ولهم،ولكل من يغضب ويزعل ويتشنج،من الفوز والخسارة، فهي تنافس بمعنى فائز وخاسر، لذي يجب أن نحرص على صحتنا، وعافيتنا..
واضح ***وصريح
نصيحة لي ولك وله ولهم،ولكل من يغضب ويزعل ويتشنج،من الفوز والخسارة، فهي تنافس بمعنى فائز وخاسر، لذي يجب أن نحرص على صتنا، وعافيتنا..
وافي
طيرة افغانستان سوف ترونها قريبا بحول الله وقوتة
الملل
لا تجون والجيوب فاضيه تسلفو خذو قرض من البنك تدينو من اصحابكم وجيرانكم لاترجعو الكويت وباقي معكم فلس واحد

أخر الأخبار

الجماز بعد تأهل بوهانج الكوري: عشق الطفولة لدى جماهير المسيار ومخلفات أوراوا
الجماز بعد تأهل بوهانج الكوري: عشق الطفولة لدى جماهير المسيار ومخلفات أوراوا
منذ دقيقة 1029
شاهد.. قائد شاحنة يقود بسرعة عالية ويعرض حياة الآخرين للخطر
شاهد.. قائد شاحنة يقود بسرعة عالية ويعرض حياة الآخرين للخطر
منذ 13 دقيقة 75
5 أشخاص يعتدون بالضرب المبرح على مشجع للسيتي لسبب غريب
5 أشخاص يعتدون بالضرب المبرح على مشجع للسيتي لسبب غريب
منذ 14 دقيقة 1110
"المرور" يُجيب على شخص لدية مخالفة لحمله قطعة حلوى
"المرور" يُجيب على شخص لدية مخالفة لحمله قطعة حلوى
منذ 29 دقيقة 10057
فهد بن جمعة: ارتفاع أسعار النفط فوق 70 دولارا لا يخدم مصالح الأوبك الاقتصادية
فهد بن جمعة: ارتفاع أسعار النفط فوق 70 دولارا لا يخدم مصالح الأوبك الاقتصادية
منذ 30 دقيقة 1141
ديربي الهلال والنصر يجذب أنظار الصحف العالمية
ديربي الهلال والنصر يجذب أنظار الصحف العالمية
منذ 33 دقيقة 1298
أخصائية تكشف عن أنواع الكربوهيدرات والكميات الأنسب منها يوميا "فيديو"
أخصائية تكشف عن أنواع الكربوهيدرات والكميات الأنسب منها يوميا "فيديو"
منذ 36 دقيقة 1155
بالصور..  الهلال يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الرائد 
بالصور..  الهلال يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الرائد 
منذ 53 دقيقة 1222
الشباب يقترب من استعادة خدمات "باولينهو"
الشباب يقترب من استعادة خدمات "باولينهو"
منذ ساعة 1243
بن مساعد للمديفر : الله يكثر الأشقاء لكم ويكثر البطولات لنا
بن مساعد للمديفر : الله يكثر الأشقاء لكم ويكثر البطولات لنا
منذ ساعة 2061