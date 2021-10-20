الاتحاد الآسيوي يحقق في تجاوزات مباراة " الهلال والنصر"

ماجد محمد (صدى):
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فتح تحقيقاً بعد التجاوزات التي تلت صافرة مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا.
وجاء ذلك بعد أن وثق مقطع فيديو لحظة نشوب شجار بين أعضاء فريقي الهلال والنصر عقب نهاية المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا.
وظهر في الفيديو اشتباك أعضاء الفريقين بالأيدي، وتدخل المتواجدين لمحاولة إنهاء الشجار الذي استمر لمدة دقيقتين.
ويذكر أن المباراة قد انتهت بتغلب نادي الهلال على غريمه النصر، بنتيجة 2 - 1 متأهلًا إلى نهائي دوري أبطال آسيا.
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