نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الاتحاد الآسيوي يحقق في تجاوزات مباراة " الهلال والنصر"

منذ ساعة
1752
2
الاتحاد الآسيوي يحقق في تجاوزات مباراة " الهلال والنصر"

ماجد محمد (صدى):
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فتح تحقيقاً بعد التجاوزات التي تلت صافرة مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا.

وجاء ذلك بعد أن وثق مقطع فيديو لحظة نشوب شجار بين أعضاء فريقي الهلال والنصر عقب نهاية المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

وظهر في الفيديو اشتباك أعضاء الفريقين بالأيدي، وتدخل المتواجدين لمحاولة إنهاء الشجار الذي استمر لمدة دقيقتين.

ويذكر أن المباراة قد انتهت بتغلب نادي الهلال على غريمه النصر، بنتيجة 2 - 1 متأهلًا إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

اقرأ ايضا

شاهد.. مشادة بين أعضاء فريقي النصر والهلال بعد نهاية المباراة

النصر
الهلال
دوري أبطال آسيا
الاتحاد الآسيوي

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3940
منذ ساعة
استفزاز من لاعب همجي (1ابله) ، ورد فعل من لاعب همجي (2 الحمدلله والشكر)، وتدخل لاعبين منا ومنا (3 ماحسن اخلاقه، ولاعب (4 ما سلمن الناس من شره) والكل يتحمل المسؤولية باسباب التعبئة والفتنة بينهم اعلام واتحاد وجمهور وكله
sma_abha
sma_abha عدد التعليقات : 735
منذ 45 دقيقة
النعيمة دخل الملعب وهو اداري وشات القائم وتم شطبه برغم تاريخة الكبير والنظيف
عبدالغني يسرح ويعربج طول السنين وعين الرقيب ما تشوفه
هاتوا لنا حسن خليفة يرأس الاتحاد السعودي او الوزارة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

شرحبيل
بالتوفيق للمقبولين.... سوف تصنعون مجدا
winner4ever
‏سعود الصرامي : خسرت النصر وبطولة الدوري أهم من أبطال آسيا !!!! ههههههههه ، اضحك الله ضرسك يا ابوخرقة ، الواحد يكبر ويعقل وهذا...
sma_abha
النعيمة دخل الملعب وهو اداري وشات القائم وتم شطبه برغم تاريخة الكبير والنظيف عبدالغني يسرح ويعربج طول السنين وعين الرقيب ما تشوفه هاتوا لنا...
sma_abha
النعيمة دخل الملعب وهو اداري وشات القائم وتم شطبه برغم تاريخة الكبير والنظيف عبدالغني يسرح ويعربج طول السنين وعين الرقيب ما تشوفه هاتوا لنا...
محمد
باذن الله. الكوري. ياخذها. يارب

أخر الأخبار

بالصور.. مواصفات وأسعار سيارة تويوتا كامري موديل 2021
بالصور.. مواصفات وأسعار سيارة تويوتا كامري موديل 2021
منذ 8 دقائق 1056
تدشين خدمة لتجديد الهوية الوطنية والجواز للمواطنين المقيمين خارج المملكة (فيديو)
تدشين خدمة لتجديد الهوية الوطنية والجواز للمواطنين المقيمين خارج المملكة (فيديو)
منذ 8 دقائق 1086
بالفيديو .. شاب يلجأ لحيلة ماكرة لإخفاء سيارته بعد دهسه مسن
بالفيديو .. شاب يلجأ لحيلة ماكرة لإخفاء سيارته بعد دهسه مسن
منذ 21 دقيقة 1218
مخاطر تحدث للجسم عند انخفاض الحديد في منتصف العمر
مخاطر تحدث للجسم عند انخفاض الحديد في منتصف العمر
منذ 27 دقيقة 1132
الصحة تتيح حجز موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة من 18 عاما فأكثر
الصحة تتيح حجز موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة من 18 عاما فأكثر
منذ 31 دقيقة 1210
دراسة: "الأكل مرة باليوم يحسن الصحة"
دراسة: "الأكل مرة باليوم يحسن الصحة"
منذ 33 دقيقة 1148
شجار ينهي حياة شاب مصري قبل زفافه بشهر
شجار ينهي حياة شاب مصري قبل زفافه بشهر
منذ 34 دقيقة 212
بوتين يمنح الشعب الروسي إجازة أسبوع لهذا السبب! 
بوتين يمنح الشعب الروسي إجازة أسبوع لهذا السبب! 
منذ 47 دقيقة 1367
المقاطي: لايسمح باستخدام العربة الكهربائية في صحن المطاف
المقاطي: لايسمح باستخدام العربة الكهربائية في صحن المطاف
منذ 51 دقيقة 1186
"بيليه" يدعو محبيه للاحتفال باقترابه من المرمى
"بيليه" يدعو محبيه للاحتفال باقترابه من المرمى
منذ 59 دقيقة 1264