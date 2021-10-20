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طريقة تقديم التماس إعادة النظر في منصة معين

منذ 8 ساعات
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طريقة تقديم التماس إعادة النظر في منصة معين

الرياض (صدى):
أوضح حساب خدمة المستفيدين لديوان المظالم في "تويتر"، أنه يمكن تقديم طلب إعادة النظر في منصة "معين" الرقمية من خلال خدمة تقديم الطلبات القضائية.

ومن ناحية أخرى، أجاب حساب ديوان المظالم على استفسار لأحد المتابعين الذي لديه قضية مشطوبة لعدم حضوره متسائلًا عن طريقة لإعادة النظر فيها، وقال الحساب إنه يمكن تقديم طلب السير في الدعوى من خلال خدمة تقديم الطلبات القضائية عبر منصة معين.

وخلال رده على أبرز الأسئلة الواردة إليه من المتابعين، أوضح أنه للاطلاع على المذكرات في خدمة تبادل المذكرات، يُفضل استخدام جهاز حاسب آلي، وفي حال مواجهة مشكلة تقنية يمكن تقديم طلب دعم فني من خلال خدمة تواصل معنا بمنصة معين الرقمية.

وفي إجابته على سؤال آخر بخصوص وسائل التواصل مع محاكم الديوان وكيفية حجز موعد لزيارتها، أفاد الحساب بأنه يمكن التواصل مع محاكم ديوان المظالم عبر البريد الإلكتروني الخاص لكل محكمة، كما يمكن حجز موعد زيارة للمحكمة عبر خدمة حجز موعد ببوابة ديوان المظالم الرقمية.

ديوان المظالم
محاكم
قضايا
إعادة النظر
منصة معين
المذكرات الإلكترونية

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66977
منذ 19 دقيقة
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خالد
اي ذهب ايها الاهبل كل تاريخه 30 سنه من نادي والى منتخب وكله 7 بطولات اي شرابة جزمة جحفلي اكثر من تاريخه وجحفلي 8...
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القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اي واحد يقولك الفلوس وسخ دنيا قول له كل تبن لا والله الدراهم مراهم 😁
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تمام 👍

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