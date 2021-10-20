طريقة تقديم التماس إعادة النظر في منصة معين

الرياض (صدى):
أوضح حساب خدمة المستفيدين لديوان المظالم في "تويتر"، أنه يمكن تقديم طلب إعادة النظر في منصة "معين" الرقمية من خلال خدمة تقديم الطلبات القضائية.
ومن ناحية أخرى، أجاب حساب ديوان المظالم على استفسار لأحد المتابعين الذي لديه قضية مشطوبة لعدم حضوره متسائلًا عن طريقة لإعادة النظر فيها، وقال الحساب إنه يمكن تقديم طلب السير في الدعوى من خلال خدمة تقديم الطلبات القضائية عبر منصة معين.
وخلال رده على أبرز الأسئلة الواردة إليه من المتابعين، أوضح أنه للاطلاع على المذكرات في خدمة تبادل المذكرات، يُفضل استخدام جهاز حاسب آلي، وفي حال مواجهة مشكلة تقنية يمكن تقديم طلب دعم فني من خلال خدمة تواصل معنا بمنصة معين الرقمية.
وفي إجابته على سؤال آخر بخصوص وسائل التواصل مع محاكم الديوان وكيفية حجز موعد لزيارتها، أفاد الحساب بأنه يمكن التواصل مع محاكم ديوان المظالم عبر البريد الإلكتروني الخاص لكل محكمة، كما يمكن حجز موعد زيارة للمحكمة عبر خدمة حجز موعد ببوابة ديوان المظالم الرقمية.