بالفيديو.. "المطلق" يوضح حكم مقولة "الفلوس وسخ دنيا"

الرياض (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، الموقف الشرعي من المقولة الدارجة لدى البعض بأن "الفلوس وسخ دنيا".
وذكر الشيخ عبدالله المطلق، عبر برنامج "يستفتونك" الذي يعرض على قناة الرسالة، إن هذه المقولة تتعارض مع ما ذكره القرآن، قائلًا أن:" الله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما قال وسخ الحياة الدنيا، لكن إذا قارنتها بالآخرة يمكن أن تقول إنها مثل الوسخ".
وتابع "المطلق": "لكن لا، رب العالمين ذكر الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، فتارة قدم الأموال وتارة قدم الأنفس، فالمال عصب الحياة ونعمة من الله"، مضيفًا:"النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمرو بن العاص أرسلك تسلم وتغنم، قال ما أسلمت للغنيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح في يد العبد الصالح".