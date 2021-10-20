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بالفيديو.. مستشارة قانونية: احذر تصوير هذه الحوادث

منذ 10 ساعات
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بالفيديو.. مستشارة قانونية: احذر تصوير هذه الحوادث

علي القحطاني (صدى):
حذرت المستشارة القانونية نوال الشمري من تصوير بعض الحوادث المرورية أو الجنائية بدون إذن، مشيرة إلى أن التصوير يعد مخالفة قانونية.

وقال الشمري خلال حديثها على قناة " السعودية " أن كل حادث ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" ممنوع تصويره.

وأضافت : كل حادث لا يعني الشخص أو لم يكن طرفًا فيه بشكل مباشر غير مطالب بتصويره، إلا إذا كان بهدف إثبات حق أو إيضاح نظام، أو تحسين نظام.

ضافت المستشارة القانونية: «كل حادث مروري أو جنائي له جهات مختصة بها»، مشيرة إلى أن الكثير من الأشخاص يجهلون أن التصوير يعد مخالفة قانونية وفق لائحة المحافظة على الذوق العام.

وتابعت: «ينص البند الـ19 من اللائحة، على أن تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية بلا استئذان الأطراف تعد مخالفة عقوبتها 1000 ريال وحذف الصورة، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة إلى 2000 ريال.

وأشارت إلى أن عقوبة تصوير الحوادث تصل إلى سجن 5 سنوات، في حالة الضرر للشخص الذي تم تصويره، سواء كان المصور صحفي أو فرد من أفراط المجتمع فالقانون يطبق على الجميع.

حوادث
تصوير
عقوبة التصوير
نوال الشمري

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7651
منذ 3 ساعات
للأسف الشديد هذا الكلام غير مطبق في الواقع الحقيقي نرى يومياً أناس وبعد مشاهير يصورون أناس بدون اذنهم فهل يحق لهم رفع دعوى قضائية عليهم ! ولماذا المشاهير دائماً ينجون من أفعالهم الوقحة
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66977
منذ 12 دقيقة
بعض الحوادث يكوت فيها وفيات
أو نساء تتكشف وجيههن مع الخوف والهلع
والتصوير هنا يعد انتهاك لحرمة الموتى وكشف للستر
أنا مااشجع تصور
عن نفسي دائمآ اذا شفت حوادث وفيها نساء كشفو عن وجيههن بدون قصد
عندي اشمغه واقمشه بشنطة سيارتي ارميها على وجيههن يستترو بها

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أحدث التعليقات

خالد
اي ذهب ايها الاهبل كل تاريخه 30 سنه من نادي والى منتخب وكله 7 بطولات اي شرابة جزمة جحفلي اكثر من تاريخه وجحفلي 8...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
بعض الحوادث يكوت فيها وفيات أو نساء تتكشف وجيههن مع الخوف والهلع والتصوير هنا يعد انتهاك لحرمة الموتى وكشف للستر أنا مااشجع تصور عن...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اي واحد يقولك الفلوس وسخ دنيا قول له كل تبن لا والله الدراهم مراهم 😁
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تمام 👍

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