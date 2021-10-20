بالفيديو.. مستشارة قانونية: احذر تصوير هذه الحوادث

علي القحطاني (صدى):
حذرت المستشارة القانونية نوال الشمري من تصوير بعض الحوادث المرورية أو الجنائية بدون إذن، مشيرة إلى أن التصوير يعد مخالفة قانونية.
وقال الشمري خلال حديثها على قناة " السعودية " أن كل حادث ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" ممنوع تصويره.
وأضافت : كل حادث لا يعني الشخص أو لم يكن طرفًا فيه بشكل مباشر غير مطالب بتصويره، إلا إذا كان بهدف إثبات حق أو إيضاح نظام، أو تحسين نظام.
ضافت المستشارة القانونية: «كل حادث مروري أو جنائي له جهات مختصة بها»، مشيرة إلى أن الكثير من الأشخاص يجهلون أن التصوير يعد مخالفة قانونية وفق لائحة المحافظة على الذوق العام.
وتابعت: «ينص البند الـ19 من اللائحة، على أن تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية بلا استئذان الأطراف تعد مخالفة عقوبتها 1000 ريال وحذف الصورة، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة إلى 2000 ريال.
وأشارت إلى أن عقوبة تصوير الحوادث تصل إلى سجن 5 سنوات، في حالة الضرر للشخص الذي تم تصويره، سواء كان المصور صحفي أو فرد من أفراط المجتمع فالقانون يطبق على الجميع.