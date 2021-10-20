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شاب يهتك عرض ابنة شقيقته ويُخبر والدها "اللي عندك اعمله"

منذ ساعة
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شاب يهتك عرض ابنة شقيقته ويُخبر والدها "اللي عندك اعمله"

القاهرة (صدى):
تمكنت شرطة "15 مايو"، في القاهرة، من القبض على شاب اُتهم بهتك عرض ابنة شقيقته.

وأوضحت الشرطة، أن المتهم اعترف تفصيليا بالواقعة، وأحالته النيابة لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، والتي قررت تأجيل القضية لدور نوفمبر.

وكان قسم شرطة "15 مايو"، قد تلقى بلاغًا من والد الطفلة يتهم خلاله شقيق زوجته بالاعتداء على ابنته الطفلة مستخدمًا معها القوة وهددها بالقتل إذا أخبرت أحد من ذويها.

وقال والد الطفلة إنه لم يتحمل ما سمعه فترك العمل مسرعا إلى مدينة 15 مايو لمنزل جدة الطفلة حيث يسكن المتهم، وتشاجرا سويا، حتي أبلغه المتهم بصحة فعلته، قائلا: «أيوه عملت كده واللي عندك اعمله".

 

القاهرة
الشرطة
محكمة
طفلة
هتك عرض
قضايا
15 مايو

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10382
منذ 39 دقيقة
لعنة الله علية و الحمد لله تم القبض علية

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أحدث التعليقات

زياد عطار
حسبي الله على من لفق ومن حكم يوم واحد بعمر كامل وعند الله تجتمع الخصوم يارب اهلك الظلمه المستبدين أين سمعه الرجل أبنائه بناته...
ابو محمد 😎 ✍️
وقاها الله مما هو اشد من مما اصابها وأنكى ..
عبدالله
واضح انكم محايدين مررررة ، الله لايشغلنا الابطاعتة
Zoolعالمي
ههههههههههههه مشكله الي تعليمه ابتدائي تطلع منه تحف ما اقول الا ياصبر الارض
Zoolعالمي
مبروك لكل وضيع لابس طاقيه حتى الحكم ما سلم منكم لابستوه الطاقيه وطرد لاعب من النصر يعني فوز مع دفع الحكم ولا انتو مو...

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