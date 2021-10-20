شاب يهتك عرض ابنة شقيقته ويُخبر والدها "اللي عندك اعمله"

القاهرة (صدى):
تمكنت شرطة "15 مايو"، في القاهرة، من القبض على شاب اُتهم بهتك عرض ابنة شقيقته.
وأوضحت الشرطة، أن المتهم اعترف تفصيليا بالواقعة، وأحالته النيابة لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، والتي قررت تأجيل القضية لدور نوفمبر.
وكان قسم شرطة "15 مايو"، قد تلقى بلاغًا من والد الطفلة يتهم خلاله شقيق زوجته بالاعتداء على ابنته الطفلة مستخدمًا معها القوة وهددها بالقتل إذا أخبرت أحد من ذويها.
وقال والد الطفلة إنه لم يتحمل ما سمعه فترك العمل مسرعا إلى مدينة 15 مايو لمنزل جدة الطفلة حيث يسكن المتهم، وتشاجرا سويا، حتي أبلغه المتهم بصحة فعلته، قائلا: «أيوه عملت كده واللي عندك اعمله".