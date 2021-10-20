غوميز: لنذهب إلى النهائي!

ماجد محمد (صدى):
علق اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب نادي نادي الهلال، اليوم الأربعاء، على فوز الفريق على غريمه التقليدي النصر وحسم التأهل إلى المباراة النهائية.
وكتب بافيتيمبي غوميز، عبر حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر" :"لنذهب إلى النهائي"، في رسالة حماسية لخوض المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا.
وصعد الهلال، إلى نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء، بفوزه على النصر 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض، فيما ينتظر في النهائي الذي يقام في 23 نوفمبر على ملعب ستاد مرسلول، الفائز من أولسان هيونداي وبوهان ستيلرز.