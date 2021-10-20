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غوميز: لنذهب إلى النهائي!

منذ ساعة
1694
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غوميز: لنذهب إلى النهائي!

ماجد محمد (صدى):
علق اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب نادي نادي الهلال، اليوم الأربعاء، على فوز الفريق على غريمه التقليدي النصر وحسم التأهل إلى المباراة النهائية.

وكتب بافيتيمبي غوميز، عبر حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر" :"لنذهب إلى النهائي"، في رسالة حماسية لخوض المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا.

وصعد الهلال، إلى نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء، بفوزه على النصر 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض، فيما ينتظر في النهائي الذي يقام في 23 نوفمبر على ملعب ستاد مرسلول، الفائز من أولسان هيونداي وبوهان ستيلرز.

 

 

النصر
الهلال
دوري أبطال آسيا
غوميز

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10382
منذ 32 دقيقة
نقول ان شاء الله يا اسد الهلال
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10382
منذ 32 دقيقة
نقول ان شاء الله يا اسد الهلال

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أحدث التعليقات

زياد عطار
حسبي الله على من لفق ومن حكم يوم واحد بعمر كامل وعند الله تجتمع الخصوم يارب اهلك الظلمه المستبدين أين سمعه الرجل أبنائه بناته...
ابو محمد 😎 ✍️
وقاها الله مما هو اشد من مما اصابها وأنكى ..
عبدالله
واضح انكم محايدين مررررة ، الله لايشغلنا الابطاعتة
Zoolعالمي
ههههههههههههه مشكله الي تعليمه ابتدائي تطلع منه تحف ما اقول الا ياصبر الارض
Zoolعالمي
مبروك لكل وضيع لابس طاقيه حتى الحكم ما سلم منكم لابستوه الطاقيه وطرد لاعب من النصر يعني فوز مع دفع الحكم ولا انتو مو...

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