أحمد السالم يكشف عن صورة ابنته لأول مرة

خالد الظفيري (صدى):
كشف رجل الأعمال الكويتي أحمد السالم، طليق الفاشينستا ملكة كابلي على حسابه الشخصي على موقع " سناب شات"، عن صورة لابنته وهو يعايدها بمناسبة عيد ميلادها بالرغم من وضع صورة سحاب على وجه ابنته.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها ابنته على مواقع التواصل الإجتماعي؛ حيث حيث كتب معلقًا على الصورة : "انتي فرحتي الاولى"، وتباينت تعليقات المتابعين ما بين معايدة ابنته وأتمنى لها السعادة والصحة، بمناسبة عيد ميلادها وما بين انتقاده لإخفاء وجهها عن محبيه ومتابعيه.
وكانت ملكة كابلي قد سخرت من فكرة الزواج مرة أخرى بعد أن وجه لها أحد المتابعين سؤالاً حول إذا كانت تفكر في الزواج مجدداً لترد عليه: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".