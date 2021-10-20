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أحمد السالم يكشف عن صورة ابنته لأول مرة

منذ ساعتين
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أحمد السالم يكشف عن صورة ابنته لأول مرة

خالد الظفيري (صدى):
كشف رجل الأعمال الكويتي أحمد السالم، طليق الفاشينستا ملكة كابلي على حسابه الشخصي على موقع " سناب شات"، عن صورة لابنته وهو يعايدها بمناسبة عيد ميلادها بالرغم من وضع صورة سحاب على وجه ابنته.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها ابنته على مواقع التواصل الإجتماعي؛ حيث حيث كتب معلقًا على الصورة : "انتي فرحتي الاولى"، وتباينت تعليقات المتابعين ما بين معايدة ابنته وأتمنى لها السعادة والصحة، بمناسبة عيد ميلادها وما بين انتقاده لإخفاء وجهها عن محبيه ومتابعيه.

وكانت ملكة كابلي قد سخرت من فكرة الزواج مرة أخرى بعد أن وجه لها أحد المتابعين سؤالاً حول إذا كانت تفكر في الزواج مجدداً لترد عليه: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".

عيد ميلاد
ملكة كابلي
أحمد السالم
فن ومشاهير

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10382
منذ 34 دقيقة
زي ما يقال الصلح خير و يوم سعيد ليوم ميلاد ابنتك

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أحدث التعليقات

زياد عطار
حسبي الله على من لفق ومن حكم يوم واحد بعمر كامل وعند الله تجتمع الخصوم يارب اهلك الظلمه المستبدين أين سمعه الرجل أبنائه بناته...
ابو محمد 😎 ✍️
وقاها الله مما هو اشد من مما اصابها وأنكى ..
عبدالله
واضح انكم محايدين مررررة ، الله لايشغلنا الابطاعتة
Zoolعالمي
ههههههههههههه مشكله الي تعليمه ابتدائي تطلع منه تحف ما اقول الا ياصبر الارض
Zoolعالمي
مبروك لكل وضيع لابس طاقيه حتى الحكم ما سلم منكم لابستوه الطاقيه وطرد لاعب من النصر يعني فوز مع دفع الحكم ولا انتو مو...

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