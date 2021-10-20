بالفيديو.. معلم يؤدي حصصه لطلابه رغم إجراءه عملية جراحية بجدة

جدة (صدى):
استمر المعلم ناصر الشهري في أداء واجبه التعليمي والقيام بأداء الحصص لطلابه عبر منصة مدرستي رغم تمتعه بإجازةٍ رسمية بعد إجرائه عملية جراحية.
وأوضحت «ثانوية صقلية بجدة» عبر موقع «تويتر»، أنه رغم إجرائه عملية جراحية وتمتعه بإجازةٍ رسميةٍ، الأستاذ ناصر الشهري معلم التربية الإسلامية يؤدي حصصه من المنزل لطلابه عبر منصة مدرستي لمن هم داخل المدرسة وخارجها.
وكان المتحدث الرسمي للتعليم العام، قد أعلن عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاما والمقرر في 31 أكتوبر 2021 إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم.