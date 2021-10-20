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أم تحاول قتل إبنها
منذ ساعة
637
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 339
منذ 29 دقيقة
ما تريد تقتله اظنها تحاول تعلمه الدفاع عن نفسه
كجمغلو
عدد التعليقات : 17398
منذ دقيقة
تحاول جعله يقف ويرضع ثم يتبعها للحاق بالقطيع والله اعلم
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أحدث التعليقات
ابو مزمز
حسن خليفه كد عطاه كف محترم وقدام الكمره لكن هالشايب مايتوب لازم ينضرب ويفرش فرشاابو خلق
4everx2
واصلاً معروف غريزياً الناس راح يعاندون ولن يلتزمون وخاصة فئة المراهقين وهذا م نراه حرفياً أمام أعيننا يوم بعد يوم لأن المخالفات تسبب أمراض...
كجمغلو
تحاول جعله يقف ويرضع ثم يتبعها للحاق بالقطيع والله اعلم
كجمغلو
الله يعوضها
كجمغلو
سبحان الخالق العظيم المصور
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