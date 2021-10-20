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النية تطبخ ولكن النهاية غير متوقعة

منذ 59 دقيقة
591
1

التعليقات

كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17398
منذ 3 دقائق
الله يعوضها

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أحدث التعليقات

4everx2
واصلاً معروف غريزياً الناس راح يعاندون ولن يلتزمون وخاصة فئة المراهقين وهذا م نراه حرفياً أمام أعيننا يوم بعد يوم لأن المخالفات تسبب أمراض...
كجمغلو
تحاول جعله يقف ويرضع ثم يتبعها للحاق بالقطيع والله اعلم
كجمغلو
الله يعوضها
كجمغلو
سبحان الخالق العظيم المصور
كجمغلو
اذا شفتوا حرمه تسوق جنبك في الطريق فاهرب منها هروبك من الاسد خوفا على حياتك

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