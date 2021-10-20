شركة نسما تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، وظائف إدارية وفنية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.
وجاءت الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
- مساعد مدير التدريب.
- ميكانيكي حافلات.
- أخصائي المشتريات.
- مسؤول السلامة.
وأوضحت شركة نسما، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر 2021م، عبر موقع الشركة .