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شركة نسما تعلن عن توفر وظائف شاغرة

منذ 5 أيام
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شركة نسما تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، وظائف إدارية وفنية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.

وجاءت الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

- مساعد مدير التدريب.

- ميكانيكي حافلات.

- أخصائي المشتريات.

- مسؤول السلامة.

وأوضحت شركة نسما، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر 2021م، عبر موقع الشركة .

 

وظائف
تدريب
حافلات
السلامة
شركة نسما
مشتريات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18466
منذ ساعة
أجمل الاوقات وأحلى الأماني وبالرفاء والبنين والحياة الكريمة لكل المتقدمين الموفقين لنيل تلك المقاعد والمارين أجمعين

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
حروب التبطح والبلطجة والتصرفات الغير أخلاقية داخل الملعب وخارجة تعرف سالم الدوسري اللي أكلك عشب الملعب والله لو كان معك عشرين بتروسة غير تنهان...
أبوخالد-أبها.
ابو محمد عدد التعليقات : 1556 منذ 6 دقائق نرجوا من النيابة التحقيق مع هيئة الترفيه المفسدة .. ============================================================================== بيض الله وجهك ياابومحمد ..جبتها...
رااايق
تحمس وشكله يبغي يسوي الئصع** بس ما مداه *** هههههههههههه
ابو وليد
حروب والا بترسة
رااايق
هذي قالت له تعرف تجري *؟!! قال ايوه ** قالت له حصلني بئه *** هههههههههههههههههه

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