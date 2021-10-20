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سائق شاحنة يتسبب بحادث غريب
منذ ساعتين
498
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14675
منذ دقيقة
سائق شاحنه وفي بلد أوروبي، في فصل الشتاء، إحتمال إنه مستخدم شراب التدفئة الشتوية المعروف لديهم..
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واضح ***وصريح
سائق شاحنه وفي بلد أوروبي، في فصل الشتاء، إحتمال إنه مستخدم شراب التدفئة الشتوية المعروف لديهم..
dfs
ليش مايلبس غترة وعقال حتى يبرز الزي العسودي ؟؟؟!!!
dfs
احسبهم يقصدون المطرب الاماراتي عبدالله بلخير
dfs
اي وحدة المراة اللي على اليمين او اليسار ؟
dfs
ممكن تشعر بنقص انوثة وانها غير مرغوبة وغير ملفتة لذلك تحاول لفت الانتباه بالملابس القصيرة وعلى حساب جسدها
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