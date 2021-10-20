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صورة لميدان الفلك بجدة قبل 33 عام
منذ 13 ساعة
1595
1
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جدة
خبر في صورة
ميدان الفلك
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136688
منذ 18 دقيقة
شي حلووو ..
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أحدث التعليقات
خالد
اي ذهب ايها الاهبل كل تاريخه 30 سنه من نادي والى منتخب وكله 7 بطولات اي شرابة جزمة جحفلي اكثر من تاريخه وجحفلي 8...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
بعض الحوادث يكوت فيها وفيات أو نساء تتكشف وجيههن مع الخوف والهلع والتصوير هنا يعد انتهاك لحرمة الموتى وكشف للستر أنا مااشجع تصور عن...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اي واحد يقولك الفلوس وسخ دنيا قول له كل تبن لا والله الدراهم مراهم 😁
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تمام 👍
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