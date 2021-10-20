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أخطاء يجب تفاديها بعد ممارسة التمارين الرياضية

منذ ساعتين
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أخطاء يجب تفاديها بعد ممارسة التمارين الرياضية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء، أبرز الأخطاء التي يتعين عليك تفاديها عقب الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضية، عدم الحصول على قسط كاٍف من النوم، حيث يُنَصح بضرورة النوم مدة لا تقل عن 7 ساعات بعد انتهاء التمارين.

وأكد الخبراء على أن تناول القهوة بدلا من الماء عقب الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضة فكرة غير جيدة على الإطلاق، لأن الأهم في اللحظات التي تعقب الانتهاء من التمرين هي ترطيب الجسم ومنحه القدر الذي يحتاجه من الماء قبل أي شيء.

ومن أبرز الأخطاء التي يقع بها البعض هي مغادرة المكان دون ممارسة تمارين الإطالة التي تساعد على تبريد الجسم، تخليصه من الوجع، إرخاء الجهاز العصبي، تعزيز الحركة والمرونة.

كما آن عدم تناولك الطعام بشكل جيد عقب انتهاء التمارين سيعيق جهودك لإنقاص الوزن لأ سيقلل من مستوى الطاقة وسيؤثر على مستوى الحرق.

 

التمارين الرياضية
النوم
القهوة
تمارين الإطالة

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7641
منذ 6 دقائق
نصائح مفيدة شكراً لكم

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أحدث التعليقات

4everx2
واصلاً معروف غريزياً الناس راح يعاندون ولن يلتزمون وخاصة فئة المراهقين وهذا م نراه حرفياً أمام أعيننا يوم بعد يوم لأن المخالفات تسبب أمراض...
كجمغلو
تحاول جعله يقف ويرضع ثم يتبعها للحاق بالقطيع والله اعلم
كجمغلو
الله يعوضها
كجمغلو
سبحان الخالق العظيم المصور
كجمغلو
اذا شفتوا حرمه تسوق جنبك في الطريق فاهرب منها هروبك من الاسد خوفا على حياتك

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