أخطاء يجب تفاديها بعد ممارسة التمارين الرياضية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء، أبرز الأخطاء التي يتعين عليك تفاديها عقب الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضية، عدم الحصول على قسط كاٍف من النوم، حيث يُنَصح بضرورة النوم مدة لا تقل عن 7 ساعات بعد انتهاء التمارين.
وأكد الخبراء على أن تناول القهوة بدلا من الماء عقب الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضة فكرة غير جيدة على الإطلاق، لأن الأهم في اللحظات التي تعقب الانتهاء من التمرين هي ترطيب الجسم ومنحه القدر الذي يحتاجه من الماء قبل أي شيء.
ومن أبرز الأخطاء التي يقع بها البعض هي مغادرة المكان دون ممارسة تمارين الإطالة التي تساعد على تبريد الجسم، تخليصه من الوجع، إرخاء الجهاز العصبي، تعزيز الحركة والمرونة.
كما آن عدم تناولك الطعام بشكل جيد عقب انتهاء التمارين سيعيق جهودك لإنقاص الوزن لأ سيقلل من مستوى الطاقة وسيؤثر على مستوى الحرق.