إيقاف تنفيذ عقوبة شيكابالا

وكالات (صدى):
أكد كمال شعيب، محامي محمود عبدالرازق "شيكابالا" ، لاعب نادي الزمالك المصري، على صدور قرار من اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم بوقف تنفيذ عقوبة إيقاف قائد الفريق الأبيض الصادرة مؤخرا عن اتحاد الكرة المصري.
وفي وقت سابق، قرر اتحاد كرة القدم المصري إيقاف شيكابالا 8 أشهر، بسبب أحداث تسليم درع الدوري، قبل أن يتم تخفيضها إلى 8 مباريات فقط، فيما قررت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم تخفيض عقوبة "شيكابالا" من ثمانية أشهر إلى ثماني مباريات، وقلصت الغرامة المالية من 500 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه ضد قائد الزمالك.
واعترض النادي واللاعب وقررا الطعن ضد القرار، وهدد اللاعب باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ ليقول اللاعب في وقت سابق: "لم أرتكب خطأ في حق أحد حتى يتم إيقافي طوال هذه الفترة" ، واصفا قرار إيقافه لـ 8 مباريات بالعقوبة الظالمة.
وكانت لجنة المسابقات في اتحاد القدم المصري قررت إيقاف شيكابالا بداعي تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.