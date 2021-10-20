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فتاة تقتل شاب رفض تقبيلها

منذ 4 ساعات
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فتاة تقتل شاب رفض تقبيلها

واشنطن (صدى):
أقدمت فتاة في نهاية العقد الثالث من عُمرها، على قتل شاب رفض تقبيلها أمام صديقته في ولاية إلينوي الأمريكية.

وأوضحت الشرطة الأمريكية أنها وجدت جونز أصيب برصاصة في الصدر، بعد أن ورد لها بلاغ عن إطلاق النار في منزل حيث تم مُحاولة إسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وذكرت تقارير أن القاتلة طلبت أثناء جلوسها مع الضحية وصديقته أن يُقبلها فرفض، وبدلًا من ذلك قام بتقبيل صديقته.

وأضافت أنه عندما رفض الضحية للمرة الثانية طلب القاتلة أخرجت سلاحًا ناريًا وصوبته تجاهه مُباشرة، مشيرًا إلى أن الثلاثة في هذا الوقت كانوا يتناولون الخمور.

قتل
الشرطة الأمريكية
رصاصة
ولاية إلينوي الأمريكية

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10382
منذ 30 دقيقة
هذا ما تفعلة المسكرات بالعقل

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أحدث التعليقات

زياد عطار
حسبي الله على من لفق ومن حكم يوم واحد بعمر كامل وعند الله تجتمع الخصوم يارب اهلك الظلمه المستبدين أين سمعه الرجل أبنائه بناته...
ابو محمد 😎 ✍️
وقاها الله مما هو اشد من مما اصابها وأنكى ..
عبدالله
واضح انكم محايدين مررررة ، الله لايشغلنا الابطاعتة
Zoolعالمي
ههههههههههههه مشكله الي تعليمه ابتدائي تطلع منه تحف ما اقول الا ياصبر الارض
Zoolعالمي
مبروك لكل وضيع لابس طاقيه حتى الحكم ما سلم منكم لابستوه الطاقيه وطرد لاعب من النصر يعني فوز مع دفع الحكم ولا انتو مو...

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