فتاة تقتل شاب رفض تقبيلها

واشنطن (صدى):
أقدمت فتاة في نهاية العقد الثالث من عُمرها، على قتل شاب رفض تقبيلها أمام صديقته في ولاية إلينوي الأمريكية.
وأوضحت الشرطة الأمريكية أنها وجدت جونز أصيب برصاصة في الصدر، بعد أن ورد لها بلاغ عن إطلاق النار في منزل حيث تم مُحاولة إسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وذكرت تقارير أن القاتلة طلبت أثناء جلوسها مع الضحية وصديقته أن يُقبلها فرفض، وبدلًا من ذلك قام بتقبيل صديقته.
وأضافت أنه عندما رفض الضحية للمرة الثانية طلب القاتلة أخرجت سلاحًا ناريًا وصوبته تجاهه مُباشرة، مشيرًا إلى أن الثلاثة في هذا الوقت كانوا يتناولون الخمور.