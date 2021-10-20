نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

قناة تليفزيونية تفاجئ مشاهديها بعرض مقاطع إباحية مع تقرير الطقس

منذ ساعتين
2158
1
قناة تليفزيونية تفاجئ مشاهديها بعرض مقاطع إباحية مع تقرير الطقس

واشنطن (صدى):
تفاجأ مشاهدو إحدى المحطات التليفزيونية الأميركية، بمقطع فيديو شديد الحرج، جرى تشغيله في خلفية تقرير الطقس.

وظهر في مقطع الفيديو من أخبار KREM في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أن مذيعة الأخبار تبدو غافلة عن المشاهد الإباحية التي تعرض خلفها بينما تتحدث عن الطقس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ولم تنتبه المذيعة بما يدور في الخلفية، واستمرت في طرح الأسئلة على خبيرة الأرصاد التي كانت تحاورها عبر الهاتف، لتتصرف وكأن الأمور مستتبة في الشاشات خلفها، وأنهت المذيعة نشرتها دون أن تدري أي مما حدث طوال مدتها، حتى القناة ذاتها لم تدرك إلا بعد ساعات.

وتقدمت القناة باعتذار لمشاهديها في النشرة التالية، حيث قال أحد المذيعين: تم بث مقطع فيديو غير لائق في الجزء الأول من النشرة الصباحية، ونعمل بكل جد؛ حتى لا يتكرر شيء مثل هذا مرة أخر، وأوضح بيان صادر عن إدارة شرطة مدينة سبوكين بولاية واشنطن، صباح الاثنين، أن الشرطة تلقت مكالمات عديدة من المواطنين المعنيين في المدينة والو، يشكون مما عرض.

 

فيديو
واشنطن
طقس
الولايات المتحدة
الأرصاد
نشرة
أخبار

التعليقات

الحربي
الحربي عدد التعليقات : 1018
منذ 32 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم


الصراحة راحة :

هذا الخبر فيه إستخفاف بعقول البشر ؛ فالكل

يعلم تماماً أن الأمريكان أساس الدعارة ومنبعها.

و حياتهم قائمة على الدعارة والفواحش بشكل كامل.

لذلك؛ فهذه المشاهد مألوفة لديهم - لعنهم الله.


مع وافر المحبة.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
سائق شاحنه وفي بلد أوروبي، في فصل الشتاء، إحتمال إنه مستخدم شراب التدفئة الشتوية المعروف لديهم..
dfs
ليش مايلبس غترة وعقال حتى يبرز الزي العسودي ؟؟؟!!!
dfs
احسبهم يقصدون المطرب الاماراتي عبدالله بلخير
dfs
اي وحدة المراة اللي على اليمين او اليسار ؟
dfs
ممكن تشعر بنقص انوثة وانها غير مرغوبة وغير ملفتة لذلك تحاول لفت الانتباه بالملابس القصيرة وعلى حساب جسدها

أخر الأخبار

441 ألف تأشيرة عمل صادرة في الربع الثاني 2021
441 ألف تأشيرة عمل صادرة في الربع الثاني 2021
منذ 8 دقائق 1222
"الشايع" تعلن عن وظائف شاغرة
"الشايع" تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 12 دقيقة 1352
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه جازان
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه جازان
منذ 18 دقيقة 1355
كاميرا مراقبة توثق حادث مروع
كاميرا مراقبة توثق حادث مروع
منذ 23 دقيقة 340
ولا كأنه صار شيء
ولا كأنه صار شيء
منذ 28 دقيقة 357
سيدة تفقد السيطرة على سيارتها وتتسبب بكارثة
سيدة تفقد السيطرة على سيارتها وتتسبب بكارثة
منذ 32 دقيقة 426
امرأة تأكل جثة زوجها المحترقة وتتلذذ بمذاقها
امرأة تأكل جثة زوجها المحترقة وتتلذذ بمذاقها
منذ 43 دقيقة 1493
وزير الاستثمار يزور الولايات المتحدة لتعزيز الشراكات الاستثمارية
وزير الاستثمار يزور الولايات المتحدة لتعزيز الشراكات الاستثمارية
منذ 48 دقيقة 1496
المسند: اليوم استقرار جوي عام
المسند: اليوم استقرار جوي عام
منذ 52 دقيقة 1450
الموانئ: لا يحق للوكلاء الملاحيين تحصيل مبالغ تأمين خارج بوليصة الشحن
الموانئ: لا يحق للوكلاء الملاحيين تحصيل مبالغ تأمين خارج بوليصة الشحن
منذ 57 دقيقة 1444