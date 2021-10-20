قناة تليفزيونية تفاجئ مشاهديها بعرض مقاطع إباحية مع تقرير الطقس

واشنطن (صدى):
تفاجأ مشاهدو إحدى المحطات التليفزيونية الأميركية، بمقطع فيديو شديد الحرج، جرى تشغيله في خلفية تقرير الطقس.
وظهر في مقطع الفيديو من أخبار KREM في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أن مذيعة الأخبار تبدو غافلة عن المشاهد الإباحية التي تعرض خلفها بينما تتحدث عن الطقس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
ولم تنتبه المذيعة بما يدور في الخلفية، واستمرت في طرح الأسئلة على خبيرة الأرصاد التي كانت تحاورها عبر الهاتف، لتتصرف وكأن الأمور مستتبة في الشاشات خلفها، وأنهت المذيعة نشرتها دون أن تدري أي مما حدث طوال مدتها، حتى القناة ذاتها لم تدرك إلا بعد ساعات.
وتقدمت القناة باعتذار لمشاهديها في النشرة التالية، حيث قال أحد المذيعين: تم بث مقطع فيديو غير لائق في الجزء الأول من النشرة الصباحية، ونعمل بكل جد؛ حتى لا يتكرر شيء مثل هذا مرة أخر، وأوضح بيان صادر عن إدارة شرطة مدينة سبوكين بولاية واشنطن، صباح الاثنين، أن الشرطة تلقت مكالمات عديدة من المواطنين المعنيين في المدينة والو، يشكون مما عرض.