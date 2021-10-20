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بالفيديو.. اقتصادي: ميناء جازان سيربط ثلاث قارات كمنصة لوجسيتة عالمية

منذ ساعتين
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بالفيديو.. اقتصادي: ميناء جازان سيربط ثلاث قارات كمنصة لوجسيتة عالمية

جازان (صدى):
أوضح الكاتب الاقتصادي حسين معشي، أن منطقة جازان هي البوابة الغربية لقارة آسيا وشبه الجزيرة العربية، مشيرًا إلى أنه تم انشاء مكتب إستراتيجية تطوير منطقة جازان الذي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة للمنطقة في العديد من المجالات

وقال معشي خلال حديثه لقناة " السعودية " أن المنطقة تضم ميناء جازان، حيث تم تشغيله من قبل ثاني أكبر شركة عالمية في مجال النقل اللوجيستي.

وأضاف أن أهم ما يميز منطقة جازان أن مساحة شواطئها تبلغ أكثر من 240 كيلو متر، حيث يؤهلها ذلك لتكون مكان لإنشاء الأسواق الحرة.

وأشار إلى ميناء جازان سيربط ثلاث قارات " أوروبا وآسيا وأفريقيا " كمنصة لوجسيتة عالمية.

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جازان
ميناء جازان
الأسواق الحرة
حسين معشي

التعليقات

dfs
dfs عدد التعليقات : 288
منذ 9 دقائق
خطأ تطوير ميناء جيزان لانه سيؤثر على نيوم

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
سائق شاحنه وفي بلد أوروبي، في فصل الشتاء، إحتمال إنه مستخدم شراب التدفئة الشتوية المعروف لديهم..
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