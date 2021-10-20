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لقطة عفوية للملك عبدالله رحمه الله

منذ 33 دقيقة
193
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لقطة عفوية للملك عبدالله رحمه الله

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83419
منذ 22 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
شوبدك من بلدنا السعودية ..المهم وصل للنهائي فريق سعودي مو سوري ههههههههههههععهه
منصور
رح لسوريا المشردين بعدين تكلم يا ج
Sami
الوزير ما له شغل هنا، المباراة تحت اشراف الاتحاد الاسيوي بعدين المشاكل بهالنوع من المباريات طبيعي ومتوقع
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يغيب المساء
الطماطم لذيذه في كل الحلات

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