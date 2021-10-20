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لقطة عفوية للملك عبدالله رحمه الله
منذ 33 دقيقة
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التعليقات
عندما يغيب المساء
عدد التعليقات : 83419
منذ 22 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
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