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‏سعود الصرامي : خسرت النصر وبطولة الدوري أهم من أبطال آسيا

منذ 6 ساعات
1475
1

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 44
منذ 36 دقيقة
يالاهبل الاتحاد اقوى منكم ولهم 10 سنوات عن اسيا ويعني انتهت اسيا وانتم وهم اوسخ فرق من حيث رشاوي ولعب وتلاعب وتحكيم ولا ليه البطوله هنا واين العدل للفرق الاخرى الايرانيه والااماراتيه وانها الفساد الاسيوي وسلم لي على رؤيه وبطيخ وقله فشلت ولله الحمد والمنه

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ع. س. ع
ها ها ها ها ها ها ها ها ها الهلال الى نهائي آسيا ها ها ها ها ها،، الآسيوية صعبة قوية ها ها ها...
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