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محمد العنزي : تاريخ حسين عبدالغني معروف وهو من جلب الذهب للوطن والحقيقة توجع
منذ 14 ساعة
2026
5
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التعليقات
الوفا طبعي
عدد التعليقات : 1963
منذ 8 ساعات
والله يالعنزي لو انا بمكانك اجلس بالبيت ولا اجي
kkkk
عدد التعليقات : 606
منذ 5 ساعات
تاريخ حسين عبدالغني كله عنف ودموي يامتعصب شوي ويبكي مع الفراج بعد المباراه
فهد العتيبي
عدد التعليقات : 57
منذ 4 ساعات
طار الشنب مع البطوله
سعووود
عدد التعليقات : 138
منذ ساعة
تاريخ ابو عمر اكبر من كل تاريخ الدلال .. عندي سؤال محيرني .. وين العكاز اللي كان سالم الدوسري يتعكز عليه قبل مباراة المنتخب .؟؟؟؟؟ شفناه في مباراة النصر مثل الصاروخ ... نادي متسلق
بندر
عدد التعليقات : 3
منذ 39 دقيقة
لقب الفتى الذهبي لقب به (نواف التمياط)
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أحدث التعليقات
زياد عطار
حسبي الله على من لفق ومن حكم يوم واحد بعمر كامل وعند الله تجتمع الخصوم يارب اهلك الظلمه المستبدين أين سمعه الرجل أبنائه بناته...
ابو محمد 😎 ✍️
وقاها الله مما هو اشد من مما اصابها وأنكى ..
عبدالله
واضح انكم محايدين مررررة ، الله لايشغلنا الابطاعتة
Zoolعالمي
ههههههههههههه مشكله الي تعليمه ابتدائي تطلع منه تحف ما اقول الا ياصبر الارض
Zoolعالمي
مبروك لكل وضيع لابس طاقيه حتى الحكم ما سلم منكم لابستوه الطاقيه وطرد لاعب من النصر يعني فوز مع دفع الحكم ولا انتو مو...
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