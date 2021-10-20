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شاهد كيف علق المصيبيح والعجمة على فوز الهلال على النصر
منذ 9 ساعات
1661
1
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التعليقات
kkkk
عدد التعليقات : 602
منذ 42 دقيقة
مبروووك لكل زعيم عالمي
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أحدث التعليقات
???
طيب وين تم القبض على الفتاه ولا بس ..............
الصراحة راحة
هذا الشبيح لازال عايش 😁😁 وليش ما يروح عند سيده الجحش
kkkk
مبروووك لكل زعيم عالمي
kkkk
ماعاد يدري وش يقول هههههههههههههههههههههههههههههههههه
kkkk
مبروووك لكل زعيم عالمي
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