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الاتحاد الآسيوي يمنح الدوسري نجومية الديربي

منذ 3 ساعات
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الاتحاد الآسيوي يمنح الدوسري نجومية الديربي

ماجد محمد (صدى):
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاعب الهلال سالم الدوسري، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل الدوسري هدفاً منتصف الشوط الثاني، بعد تعادل الفريقين 1-1، منح من خلاله بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وكان الدوسري قد أحرز هدفاً في مرمى بيرسبوليس الإيراني في مباراة ربع النهائي والتي انتهت 3-0 لصالح الهلال.

يذكر أن الهلال، حجز موعدا في نهائي دوري أبطال آسيا، ويترقب الفائز من أوسان هيونداي ويوهانغ ستليرز في نصف النهائي الآخر التي تُقام الأربعاء.

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الهلال
الاتحاد الاسيوي
دوري ابطال اسيا
سالم الدوسري

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10375
منذ 50 دقيقة
الف مبروك يستاهل الدوسري

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
شوبدك من بلدنا السعودية ..المهم وصل للنهائي فريق سعودي مو سوري ههههههههههههععهه
منصور
رح لسوريا المشردين بعدين تكلم يا ج
Sami
الوزير ما له شغل هنا، المباراة تحت اشراف الاتحاد الاسيوي بعدين المشاكل بهالنوع من المباريات طبيعي ومتوقع
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يغيب المساء
الطماطم لذيذه في كل الحلات

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