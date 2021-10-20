الاتحاد الآسيوي يمنح الدوسري نجومية الديربي

ماجد محمد (صدى):
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاعب الهلال سالم الدوسري، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وسجل الدوسري هدفاً منتصف الشوط الثاني، بعد تعادل الفريقين 1-1، منح من خلاله بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.
وكان الدوسري قد أحرز هدفاً في مرمى بيرسبوليس الإيراني في مباراة ربع النهائي والتي انتهت 3-0 لصالح الهلال.
يذكر أن الهلال، حجز موعدا في نهائي دوري أبطال آسيا، ويترقب الفائز من أوسان هيونداي ويوهانغ ستليرز في نصف النهائي الآخر التي تُقام الأربعاء.
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